DOŽIVIO JE ŠOK

Poznati nogometaš napadnut u vlastitoj kući, napali ga nožem pred malodobnom kćerkicom

Primeira Liga - FC Porto v Alverca
RITA FRANCA/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
10.05.2026.
u 11:44

Poljski nogometni reprezentativac iproživio je pravu noćnu moru sa svojom obitelji. Samo nekoliko dana nakon što je svom klubu donio naslov prvaka, u vlastitom domu napadnut je uz prijetnju nožem te opljačkan

Prava drama odvila se u petak navečer u domu poljskog braniča Jana Bednareka. Vrativši se sa suprugom Julijom i malenom kćeri kući oko 21:30, zatekli su prizor iz horora: grupu od petero provalnika. Prema izvještajima portugalskih medija, situacija je eskalirala kada je jedan od napadača, koji su govorili španjolski, izvukao nož i zaprijetio 30-godišnjem nogometašu. Sve se odigralo pred očima njegove prestravljene kćeri.

Iako srećom nitko nije fizički ozlijeđen, obitelj je ostala duboko potresena. Pljačkaši su pobjegli s plijenom procijenjenim na oko 150.000 eura, a navodno su ukradena dva sata, dvije vjenčane burme i narukvica. Portugalska policija preuzela je istragu, a sumnja se da je organizirana skupina tjednima pratila kretanje nogometaša, vjerujući da je kuća prazna te ih je iznenadio raniji povratak obitelji.

Ovaj traumatičan događaj bacio je sjenu na tjedan koji je za Bednareka trebao biti ispunjen slavljem. Samo nekoliko dana ranije, poljski stoper postao je junak Porta. Upravo je on postigao pobjednički pogodak u pobjedi 1:0 protiv Alverce, čime je svom klubu osigurao prvi naslov prvaka Portugala nakon četiri godine čekanja. Cijeli grad slavio je njegov potez, no veselje je na najgori mogući način prekinuto.

Bednarek je u Porto stigao prošlog ljeta nakon osam godina u engleskom Southamptonu, gdje je upisao više od 250 nastupa. Odmah je postao ključni igrač obrane pod vodstvom trenera Francesca Fariolija. U tandemu s reprezentativnim kolegom Jakubom Kiwiorem činio je čvrsti obrambeni bedem, a Porto je na putu do naslova primio samo 15 golova. Nakon vijesti o pljački, društvene mreže preplavile su poruke podrške navijača upućene njemu i obitelji.
Važna obavijest
