Luis Suarez ostavio otvorena vrata povratka u reprezentaciju

Najbolji strijelac u povijesti urugvajske nogometne reprezentacije Luis Suarez (38) ostavio je otvorena vrata za povratak u reprezentaciju uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Suarez je u dresu bivših dvostrukih svjetskih prvaka postigao 69 golova u 143 nastupa, a reprezetaciju je napustio u rujnu 2024.

Suarezov oproštaj obilježile su kontroverze nakon što je kritizirao stil vođenja izbornika Marcela Bielse, rekavši da je podijelio svlačionicu, iako je bivši napadač Barcelone rekao da se ispričao zbog tih izjava.

"Nikada ne bih rekao ne reprezentaciji ako me trebaju, posebno s obzirom na to da se bliži Svjetsko prvenstvo," kazao je Suarez novinarima.

"Povukao sam se kako bi napravio mjesta mlađoj generaciji. Rekao sam nešto što nisam trebao reći. Već sam se ispričao onima kojima sam se trebao ispričati," dodao je.

Suarez je tijekom karijere igrao za Groningen, Ajax, Barcelonu, Liverpool, Atletico Madrid, Gremio, te Nacional, a od 2024. je u Interu iz Miamija. U 95 nastupa za američki klub zabio je 44 gola.

Dodao je kako unatoč svojim godinama, još uvijek osjeća poriv za natjecanjem.

"Shvatiš da još uvijek imaš malo života u sebi. Osjećaš potrebu da nastaviš s natjecanjem. To se vidi na terenu kada se još uvijek ljutiš zbog poraza i loših dodavanja, a i dalje uživaš kada postižeš golove."

Suarez je predstavljao Urugvaj na četiri svjetska prvenstva i bio je dio njihove momčadi koja je osvojila Copa Americu 2011. godine.

Urugvaj će na skorašnjem World Cupu igrati u skupini H zajedno s reprezentacijama Španjolske, Saudijske Arabije i Zelenortskih Otoka.