DRUGA BUNDESLIGA

Elversberg propustio prvu meč loptu za plasman u Bundesligu, Munster ispao, Brekalo isključen

Zagrijavanje nogometaša Hajduka i Varaždina uoči početka 33. kola SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.05.2026.
u 16:15

Nakon kikseva svojih rivala Hannovera i Paderborna, SV Elversberg je u nedjelju imao priliku praktički osigurati plasman u viši rang. Za to su mu bila potrebna tri boda u Dusseldorfu. Međutim, Fortuna je slavila sa 3-1 osvojivši važne bodove u borbi za drugoligaški spas.

Nogometaši Elversberga propustili su priliku praktički osigurati premijerni plasman u elitni razred njemačkog nogometa, nakon što su u susretu 33. kola druge lige izgubili na gostovanju kod Fortune Dusseldorf sa 1-3.

Situacija na vrhu ljestvice 2.Bundesligi se maksimalno zakomplicirala uoči posljednjih 90 minuta sezone.

Schalke je već osigurao povratak u elitno društvo, a u zadnjem kolu za još jednu direktnu kartu borit će se Elversberg, Hannover i Paderborn koji imaju po 59 bodova. U slučaju istog broja bodova, drugi kriterij je razlika pogodaka, Elversberg je na +22, Hannover na +16, a Paderborn na +12. Dodajmo, kako treće mjesto vodi u dodatne kvalifikacije.

Bodovi su bili iznimno važni i za Fortunu koja se kolo uoči kraja sezone nalazi na 15. mjestu sa 37 bodova. Arminija na 16. poziciji koja vodi u dodatne kvalifikacije ima bod manje, Greuther Furth ima 34 boda, dok je Munster sa 30 boda ostao i bez matamatičkih izgleda za spas.

Strijelci za Fortunu su bili Florian Le Joncour (25-ag), te Cedric Itten (43, 52), dok je za goste zabio Tim Oberdorf (90-ag). Za domaćine je do 70. miute igrao Matin Ljubičić.

Hertha je kod kuće sa 2-1 pobijedila Greuthe Furth gurnuvši ga prema nižem rangu.

Počelo je loše za berlinski sastav, u 32. minuti je hrvatski nogometaš Josip Brekalo zaradio direktni crveni karton nakon što je kao posljednji igrač srušio protivnika. Bio je to njegov drugi crveni karton otkako je stigao u Herthu, a prvi je zaradio u 28. kolu tijekom pobjede 1-0 na gostovanju kod Dynamo Dresdena, kada je isključen zbog grubog prekršaja.

Hertha je s igračem manje povela 2-0 golovima Kenneta Eichorna (55) i Mickaela Cuisancea (84), a poraz Furtha je ublažio Noel Futkeu (88).

U posljednjem kolu 17. svibnja Elversberg dočekuje otpisani Munster, Hannover će tražiti pobjedu protiv Nurnberga, dok Paderborn gostuje kod Darmstadta. Arminija će bodove spasa tražiti protiv Herthe, dok Fortunu čeka vrući derbi za spas protiv Furtha.
