Simone Inzaghi osvojio prvi trofej na klupi Al Hilala

Nogometaši Al Hilala pobjednici su Saudijskog kraljevskog kupa nakon što su u finalu pobijedili Al Kholood sa 2-1. Al Hilal vodi talijanski stručnjak Simone Inzaghi kojem je ovo prvi trofej na klupi kluba iz Rijada.

Al Kholood je poveo u četvrtoj minuti golom argentinskog napadača Ramira Enriquea. Izjednačio je Nasser Al-Dawsari u 42. minuti, a rezultat je tri minute kasnije okrenuo Francuz Theo Hernandez na asistenciju sunarodnjaka Karima Benzeme.

U nastavku susreta bilo je prilika na obje strane, ali ne i golova.

Al Hilalu je to rekordni deseti naslov pobjednika nacionalnog Kupa, ali prvi pod vodstvom Inzaghija koji je klub preuzeo u lipnju 2025.

Inzaghijeva momčad sada vraća fokusu na Saudijsku Pro ligu, gdje zaostaje pet bodova za vodećim Al Nassrom.