ODIGRANA ČETVRTFINALA

Doznali smo polufinalne parove Europske i Konferencijske lige, evo koje nas utakmice čekaju

Premier League - Chelsea v Aston Villa
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.04.2026.
u 23:05

U Europskoj ligi igrat će Braga - Freiburg i Notthingham Forest - Aston Villa, a u Konferencijskoj Šahtar - Crystal Palace i Rayo Vallecano - Strasborug.

Odigrane su uzvratne utakmice četvrtfinala Europske i Konferencijske lige pa sada znamo klubove koji su prošli u polufinale. U Europskoj ligi igrat će Braga - Freiburg i Notthingham Forest - Aston Villa, a u Konferencijskoj Šahtar - Crystal Palace i Rayo Vallecano - Strasborug.

Rezultati uzvratnih susreta četvrtfinala Europske lige:

Celta Vigo - Freiburg 1-3 (Swedberg 90 / MATANOVIĆ 33, Suzuki 39, 51)

(prva utakmica 0-3)

Real Betis - Braga   2-4 (Antony 13, Ezzalzouli 26 / Victor 38, Carvalho 49, Horta 53-11m, Gorby 74)

(prva utakmica 1-1)

Nottingham Forest - Porto  1-0 (Gibbs-White 12)

(prva utakmica 1-1)

Aston Villa - Bologna  4-0 (Watkins 16, Buendia 26, Rogers 39, Konsa 89)

(prva utakmica 3-1)

POLUFINALE (30. travnja - 7. svibnja)

Braga - Freiburg

Nottingham Forest - Aston Villa

FINALE - 20. svibnja (stadion Bešiktaša, Istanbul)

Rezultati uzvratnih susreta četvrtfinala Konferencijske lige:

AZ - Šahtar   2-2 (Jensen 73, Sin 80 / Santana 58, Meirelles 83)

(prva utakmica 0-3)

Fiorentina - Crystal Palace  2-1 (Gudmonsson 30, Ndour 53 / Sarr 17)

(prva utakmica 0-3)

AEK Atena - Rayo Vallecano  3-1 (Zini 13, 51, Marin 36-11m / Palazon 60)

(prva utakmica 0-3)

Strasbourg - Mainz  4-0 (Nanasi 26, Godo 35, Enciso 69, Emegha 74)

(prva utakmica 0-2)

POLUFINALE (30. travnja - 7. svibnja)

Šahtar - Crystal Palace

Rayo Vallecano - Strasbourg
UEFA Europa League - SC Freiburg v Maccabi Tel Aviv
MAJSTORIJA

VIDEO Pogledajte fenomenalan gol vatrenog kojim je pogurao svoj klub u polufinale Europske lige!

Freiburg je poveo u 33. minuti sjajnim golom hrvatskog napadača Igora Matanovića. Gosti su uputili dugačku loptu na rub Celtina kaznenog prostora do Jordyja Makenga koji je glavom spustio do Matanovića, a ovaj odlično opalio sa 20 metara pogodivši u gornji lijevi kut nemoćnog Ionuta Radua. Suci su označili zaleđe, međutim VAR je pokazao kako je Makengo bio u dozvoljenoj poziciji.

