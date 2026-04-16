Doznali smo polufinalne parove Europske i Konferencijske lige, evo koje nas utakmice čekaju

Odigrane su uzvratne utakmice četvrtfinala Europske i Konferencijske lige pa sada znamo klubove koji su prošli u polufinale. U Europskoj ligi igrat će Braga - Freiburg i Notthingham Forest - Aston Villa, a u Konferencijskoj Šahtar - Crystal Palace i Rayo Vallecano - Strasborug.
Rezultati uzvratnih susreta četvrtfinala Europske lige:
Celta Vigo - Freiburg 1-3 (Swedberg 90 / MATANOVIĆ 33, Suzuki 39, 51)
(prva utakmica 0-3)
Real Betis - Braga 2-4 (Antony 13, Ezzalzouli 26 / Victor 38, Carvalho 49, Horta 53-11m, Gorby 74)
(prva utakmica 1-1)
Nottingham Forest - Porto 1-0 (Gibbs-White 12)
(prva utakmica 1-1)
Aston Villa - Bologna 4-0 (Watkins 16, Buendia 26, Rogers 39, Konsa 89)
(prva utakmica 3-1)
POLUFINALE (30. travnja - 7. svibnja)
Braga - Freiburg
Nottingham Forest - Aston Villa
FINALE - 20. svibnja (stadion Bešiktaša, Istanbul)
Rezultati uzvratnih susreta četvrtfinala Konferencijske lige:
AZ - Šahtar 2-2 (Jensen 73, Sin 80 / Santana 58, Meirelles 83)
(prva utakmica 0-3)
Fiorentina - Crystal Palace 2-1 (Gudmonsson 30, Ndour 53 / Sarr 17)
(prva utakmica 0-3)
AEK Atena - Rayo Vallecano 3-1 (Zini 13, 51, Marin 36-11m / Palazon 60)
(prva utakmica 0-3)
Strasbourg - Mainz 4-0 (Nanasi 26, Godo 35, Enciso 69, Emegha 74)
(prva utakmica 0-2)
POLUFINALE (30. travnja - 7. svibnja)
Šahtar - Crystal Palace
Rayo Vallecano - Strasbourg