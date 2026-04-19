Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽELJA ZA POVRATKOM

Prodao kuću u Njemačkoj i kupio pola sela u BiH: 'Vraćam život tamo gdje je sve nestalo'

Pogled iz zraka na grad Travnik i tvrđavu
Foto: Dejan Rakita/Pixsell
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
19.04.2026.
u 19:07

Nakon odlaska u Njemačku u djetinjstvu, školovao se i pokrenuo uspješan posao u Augsburgu, no, kako kaže, želja za povratkom u Bosnu i Hercegovinu s vremenom je postala jača od sigurnosti života u inozemstvu

Selo Postinje, nedaleko od Travnika, postupno se vraća u život zahvaljujući inicijativi Pere Jurčevića. Iako je veći dio života proveo u Njemačkoj, gdje je izgradio karijeru i obitelj, nikada nije izgubio povezanost s rodnim krajem, javlja Dnevni avaz.

Nakon odlaska u Njemačku u djetinjstvu, školovao se i pokrenuo uspješan posao u Augsburgu, no, kako kaže, želja za povratkom u Bosnu i Hercegovinu s vremenom je postala jača od sigurnosti života u inozemstvu. Nakon rata, Postinje je, kao i brojna druga sela, ostalo opustošeno - stanovnici su se raselili, a imanja su propadala ili su se prodavala.

Vidjevši takvo stanje, odlučio je poduzeti korake te je prodao kuću u Njemačkoj i uložio sredstva u otkup kuća, zemljišta i šuma u rodnom selu. 'Kupio sam ono što je nekoć bilo naše, kuće, livade, šume i njive. Gotovo pola sela danas je ponovno u jednim rukama, ali s ciljem da ono opet oživi', rekao je Jurčević, prisjećajući se djetinjstva provedenog u Postinju.

Njegov plan ne temelji se samo na nostalgiji, nego na razvoju turizma. Postinje želi pretvoriti u etno selo i turističku destinaciju, a već za ovo ljeto planira osposobiti oko 40 smještajnih jedinica za posjetitelje. 'Život u tišini, prirodi i s autentičnom pričom ono je što ljudi danas traže, a mi to imamo', poručio je, dodajući da mu je krajnji cilj i trajni povratak u selo.

U projektu ima podršku rođaka i prijatelja Dragana Balte, koji živi u Švicarskoj, ali dijeli sličnu viziju povratka. Posebno ga veseli što i mlađe generacije pokazuju interes - njegov sin i nevjesta planiraju povratak s djecom, što vidi kao ključ za budućnost sela.

Jurčević se nada da će njegov primjer potaknuti i druge mještane na povratak, barem u mirovini. Prisjećajući se prošlih vremena, ističe da je Postinje prije rata imalo oko 120 stanovnika. 'Tada je bilo života u selu, a sada se nadam da ćemo uspjeti vratiti taj duh i ponovno oživjeti ovo mjesto', zaključio je.
Ključne riječi
povratnik Njemačka BiH Travnik

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar 40 years ago- a ka da je jučer
40 years ago- a ka da je jučer
19:32 19.04.2026.

Gospe Sveta, više minareta na 30 kuća, nego na cilen Pagu kapelica.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!