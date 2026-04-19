Prodao kuću u Njemačkoj i kupio pola sela u BiH: 'Vraćam život tamo gdje je sve nestalo'

Selo Postinje, nedaleko od Travnika, postupno se vraća u život zahvaljujući inicijativi Pere Jurčevića. Iako je veći dio života proveo u Njemačkoj, gdje je izgradio karijeru i obitelj, nikada nije izgubio povezanost s rodnim krajem, javlja Dnevni avaz.

Nakon odlaska u Njemačku u djetinjstvu, školovao se i pokrenuo uspješan posao u Augsburgu, no, kako kaže, želja za povratkom u Bosnu i Hercegovinu s vremenom je postala jača od sigurnosti života u inozemstvu. Nakon rata, Postinje je, kao i brojna druga sela, ostalo opustošeno - stanovnici su se raselili, a imanja su propadala ili su se prodavala.

Vidjevši takvo stanje, odlučio je poduzeti korake te je prodao kuću u Njemačkoj i uložio sredstva u otkup kuća, zemljišta i šuma u rodnom selu. 'Kupio sam ono što je nekoć bilo naše, kuće, livade, šume i njive. Gotovo pola sela danas je ponovno u jednim rukama, ali s ciljem da ono opet oživi', rekao je Jurčević, prisjećajući se djetinjstva provedenog u Postinju.

Njegov plan ne temelji se samo na nostalgiji, nego na razvoju turizma. Postinje želi pretvoriti u etno selo i turističku destinaciju, a već za ovo ljeto planira osposobiti oko 40 smještajnih jedinica za posjetitelje. 'Život u tišini, prirodi i s autentičnom pričom ono je što ljudi danas traže, a mi to imamo', poručio je, dodajući da mu je krajnji cilj i trajni povratak u selo.

U projektu ima podršku rođaka i prijatelja Dragana Balte, koji živi u Švicarskoj, ali dijeli sličnu viziju povratka. Posebno ga veseli što i mlađe generacije pokazuju interes - njegov sin i nevjesta planiraju povratak s djecom, što vidi kao ključ za budućnost sela.

Jurčević se nada da će njegov primjer potaknuti i druge mještane na povratak, barem u mirovini. Prisjećajući se prošlih vremena, ističe da je Postinje prije rata imalo oko 120 stanovnika. 'Tada je bilo života u selu, a sada se nadam da ćemo uspjeti vratiti taj duh i ponovno oživjeti ovo mjesto', zaključio je.