Neymar komentirao nagađanja o prelasku u MLS

Brazilska nogometna zvijezda Neymar (34) komentirao je nagađanja o mogućem prelasku u Major League Soccer (MLS).

Neymara se posljednjih tjedana povezuje s američkim Cincinnatijem.

"Iskreno ne znam," rekao je 34-godišnji napadač za ESPN.

"Imam ugovor sa Santosom do kraja godine i namjeravam ga ispuniti," dodao je.

Neymar se 2025. vratio Santosu, gdje je započeo svoju profesionalnu karijeru. Ove godine je zbog problema s koljenom upisao samo osam nastupa postigavši četiri gola uz tri asistencije.

Najpoznatiji je po vremenu provedenom u svjetskim velikanima Barceloni (2013-2017) i Paris Saint-Germainu (2017-2023), igrajući uz sadašnju MLS superzvijezdu Lionela Messija u oba kluba. Od 2023. do 2025. je igrao i za saudijski Al Hilal.

Neymar nije igrao za brazilsku reprezentaciju od 2023. godine, no još uvijek se nada kako će biti na popisu putnika za skorašnji World Cup.