SLAVNI BRAZILAC

Neymar komentirao nagađanja o prelasku u MLS

FILE PHOTO: Soccer-Neymar extends Santos deal through 2026, eyeing World Cup return
THIAGO BERNARDES/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.04.2026.
u 10:01

Neymar se 2025. vratio Santosu, gdje je započeo svoju profesionalnu karijeru. Ove godine je zbog problema s koljenom upisao samo osam nastupa postigavši četiri gola uz tri asistencije.

Brazilska nogometna zvijezda Neymar (34) komentirao je nagađanja o mogućem prelasku u Major League Soccer (MLS).

Neymara se posljednjih tjedana povezuje s američkim Cincinnatijem.

"Iskreno ne znam," rekao je 34-godišnji napadač za ESPN.

"Imam ugovor sa Santosom do kraja godine i namjeravam ga ispuniti," dodao je.

Neymar se 2025. vratio Santosu, gdje je započeo svoju profesionalnu karijeru. Ove godine je zbog problema s koljenom upisao samo osam nastupa postigavši četiri gola uz tri asistencije.

Najpoznatiji je po vremenu provedenom u svjetskim velikanima Barceloni (2013-2017) i Paris Saint-Germainu (2017-2023), igrajući uz sadašnju MLS superzvijezdu Lionela Messija u oba kluba. Od 2023. do 2025. je igrao i za saudijski Al Hilal.

Neymar nije igrao za brazilsku reprezentaciju od 2023. godine, no još uvijek se nada kako će biti na popisu putnika za skorašnji World Cup.
UEFA Europa League - SC Freiburg v Maccabi Tel Aviv
MAJSTORIJA

VIDEO Pogledajte fenomenalan gol vatrenog kojim je pogurao svoj klub u polufinale Europske lige!

Freiburg je poveo u 33. minuti sjajnim golom hrvatskog napadača Igora Matanovića. Gosti su uputili dugačku loptu na rub Celtina kaznenog prostora do Jordyja Makenga koji je glavom spustio do Matanovića, a ovaj odlično opalio sa 20 metara pogodivši u gornji lijevi kut nemoćnog Ionuta Radua. Suci su označili zaleđe, međutim VAR je pokazao kako je Makengo bio u dozvoljenoj poziciji.

Učitaj još

