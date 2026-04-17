PROMJENE NA KLUPI

Real Madrid dovodi novog trenera, spominju se Klopp i još neki velikani

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Bayern Munich v Real Madrid
Foto: Michaela Stache/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
17.04.2026.
u 12:33

Španjolski mediji nagađaju kako su njegovi dani na Realovoj klupi odbrojani i Florentino Perez je već krenuo u potragu za nasljednikom.

Ispadanje Real Madrida u četvrtfinalu Lige prvaka otvorilo je i pitanje sudbine Alvara Arbeole na klupi "Kraljevskog kluba".

Njegovu poziciju dodatno otežava i drugo mjesto u Primeri s devet bodova zaostatka iza Barcelone, osam kola prije kraja sezone.

Arbeola je iznenađujuće preuzeo momčad u siječnju nakon što je Xabi Alonso dobio otkaz. Realovo kormilo je preuzeo samo nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo B momčad, ostavljajući Castillu na četvrtom mjestu treće lige. Trenerski put je započeo u rujnu 2020. preuzevši U-14 ekipu, a dvije godine kasnije je postao trener U-19 momčadi.

U trenutku preuzimanja momčadi, Real je bio drugi u prvenstvu sa četiri boda minusa iza Barce, te na sedmom mjestu Lige prvaka. Realov trener trenutačno ima 13 pobjeda, remi i sedam poraza u 21 utakmici, dok je Xabi Alonso ostvario 20 pobjeda, tri remija i pet poraza u 28 utakmica.

"Razumjet ću svaku odluku koju donese klub. Ja sam čovjek Reala, do ovog kluba, igrača i navijača stalo mi je više nego do samoga sebe. Kad sam postao trener ove momčadi, moj cilj nije bio dokazati da sam veliki stručnjak. Samo sam htio pomoći igračima, biti uz njih, pomoći klubu... I činit ću to do posljednjeg dana svog boravka, koliko god priča trajala. Sve je na klubu, poštovat ću odluku," kazao je Arbeloa na pitanje o budućnosti nakon poraza od Bayerna.

Mediji su odmah krenuli u potragu za mogućim nasljednikom i najglasnije se spominju tri imena - Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino i Didier Deschamps.

Kloppov dosadašnji rad i karizma čine ga idealnim kandidatom za "Los Blancose", ali postoje sumnje želi li se Nijemac vratiti na klupu. Napustio je Liverpool na kraju sezone 2023/24. i od tada nije pokazao veliku želju za povratak na klupu.

Pochettino trenutačno vodi američku reprezentaciju koju očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu. Argentinac je u SAD preuzeo u rujnu 2024. naslijedivši Gregga Berhaltera. Navodno je već dva puta bio blizu Realove klupe, dok je bio u Tottenhamu i dok je vodio PSG.

Perez o njemu ima dobro mišljenje i Španjolci ga guraju u krug glavnih kandidata. Važno je naglasiti kako "Gaučo" ima vrlo dobar odnos i s Kylianom Mbappeom kojeg je vodio u PSG-u.

Glasno se spominje i Didier Deschamps koji će završiti svoj mandat na klupi "Tricolora" nakon Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a navodno bi "Les bluese" trebao preuzeti Zinedine Zidane. Iako još nema službene potvrde iz Francuskog nogometnog saveza, tamošnji mediji pišu kako se Zidane sve dogovorio sa čelnicima Saveza.
UEFA Europa League - SC Freiburg v Maccabi Tel Aviv
MAJSTORIJA

VIDEO Pogledajte fenomenalan gol vatrenog kojim je pogurao svoj klub u polufinale Europske lige!

Freiburg je poveo u 33. minuti sjajnim golom hrvatskog napadača Igora Matanovića. Gosti su uputili dugačku loptu na rub Celtina kaznenog prostora do Jordyja Makenga koji je glavom spustio do Matanovića, a ovaj odlično opalio sa 20 metara pogodivši u gornji lijevi kut nemoćnog Ionuta Radua. Suci su označili zaleđe, međutim VAR je pokazao kako je Makengo bio u dozvoljenoj poziciji.

