SLAVEN POVEO U ZAGREBU

VIDEO Pogledajte gol koji je zaledio maksimirske tribine, Livaković nije mogao ništa

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
14.03.2026.
u 18:07

U utakmici 26. kola SuperSport HNL-a, vodeća momčad prvenstva, Dinamo, doživjela je pravi šok na domaćem terenu. Slaven Belupo je u 36. minuti stigao do vodstva sjajnim pogotkom Alena Grgića

Nogometaši Dinama ušli su u dvoboj protiv Slaven Belupa kao apsolutni favoriti. Nakon velike pobjede protiv Hajduka u prošlom kolu, atmosfera na Maksimiru bila je optimistična, a navijači su očekivali još jednu rutinsku pobjedu na putu prema obrani naslova prvaka. Sve je moglo krenuti u tom smjeru već u četvrtoj minuti, kada je Miha Zajc imao stopostotnu priliku, no njegov udarac s gol-crte čudesno je nogom obranio vratar gostiju Osman Hadžikić. Činilo se tada da je samo pitanje vremena kada će Dinamo slomiti otpor gostiju iz Koprivnice, no dogodilo se upravo suprotno.

Igrala se 36. minuta kada su gosti izveli akciju koja je utišala domaće tribine. Sve je počelo ubačajem Filipa Krušelja s desne strane. Lopta je preletjela obranu Dinama i došla do Domingueza, koji je glavom s druge vratnice vratio loptu u srce peterca. Tamo se na pravom mjestu našao Alen Grgić i iz vrlo teške pozicije fantastičnim udarcem zakucao loptu pod prečku u suprotne rašlje. Pogodak pogledajte OVDJE.

Vratar Dinama i hrvatske reprezentacije, Dominik Livaković, bio je potpuno nemoćan. Udarac je bio toliko precizan i snažan da iskusni čuvar mreže nije imao nikakve šanse zaustaviti loptu na putu u mrežu. Gol je doslovno zaledio maksimirske tribine, a šok na licima domaćih navijača i igrača bio je očit.
Alen Grgić Slaven Belupo Dinamo

