VIDEO Pogledajte bombu koja je šokirala Poljud i Dalmaciju, ovo je nevjerojatno...

Upozoravao je trener Hajduka Gonzalo Garcia uoči utakmice da se albanski Dinamo City nipošto ne smije podcijeniti, a njegove su se riječi nažalost po splitsku publiku pokazale proročanskima. Unatoč potpunoj dominaciji i inicijativi, Hajduk je na odmor otišao sa zaostatkom. Poljud, ispunjen optimizmom, doživio je hladan tuš i s nevjericom ispratio igrače u svlačionicu. Igra koju su bijeli pokazali davala je naslutiti mirnu večer, no nogomet je još jednom pokazao svoju nepredvidivost.

Igrala se 37. minuta kada je muk zavladao stadionom. Nakon jedne od rijetkih akcija gostiju, lopta je došla do njihovog najboljeg igrača, Dejvija Bregua. Ovaj 29-godišnji ofenzivac pokazao je iznimnu prisebnost i preciznim udarcem matirao Hajdukovog vratara Ivušića za vodstvo od 0:1. Bio je to prvi pravi, opasan udarac Albanaca prema golu i odmah pogodak koji je u potpunosti promijenio dinamiku utakmice i stavio ogroman pritisak na Garcijinu momčad. Šok je bio tim veći jer je sve do tog trenutka utakmica bila jednosmjerna ulica. Hajduk je pleo mrežu oko gostujućeg šesnaesterca, a najbliže pogotku bio je kada je okvir gola kod Livajine pete spasio Dinamo City. Lopta jednostavno nije htjela u gol i, kako to u nogometu biva, kazna je stigla na drugoj strani.



