Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
Autor
Patrik Mršnik
HAJDUK - DINAMO CITY 0:1

UŽIVO Hajduk apsolutno dominira, ali gubi! Albanci šokirali Poljud eurogolom s 30 metara

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Sime Zelic/PIXSELL
07.08.2025. u 20:59
Prvu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i albanskog Dinamo Cityja pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HAJDUK
0-1
DINAMO CITY
Bregu 37'
Konferencijska liga - 3. pretkolo, 21.00, Poljud, Split
Poluvrijeme
(Poluvrijeme)

Gubi Hajduk na poluvremenu na Poljudu. Promašivali su zicere, pogađali okvir gola, ali Dinamo City je taj koji je poveo. I to kakvim golom... Za kraj poluvremena još i žuti karton za stopera Šarliju. Ah...

Nadoknada
(Nadoknada)

Igrat će se još 3 minute sudačkog dodatka.

45'

Livaja! Glavom je pucao, sam je ostao na 5-6 metara od gola, ali Teqja brani čisti zicer...

42'

Sad bi bilo sjajno da se ovo izjednači do poluvremena. Vidjet ćemo... Nema još pravog odgovora bijelih.

39'

E sad, kako objasniti nekome da je Hajduk bolji, ali da gubi golom iz nekog zalutalog metka... Zaista, nevjerojatan gol je to bio...

Gol
37' (Gol)

Nevjerojatno! Hajduk gubi, Bregu je zabio za 0:1. Iz velike je daljine opalio, bio je to eurogol... Ivušić nije mogao ništa.

35'

Albanska momčad zaista ima sreće za sada na Poljudu. Eto, maločas je goste spasio i okvir gola. A kako bi to atraktivno bilo, iz kornera, petom, otprve, Livaja... Ali, nije htjela...

32'

Stativa! Krovinović je ubacio iz kornera s lijeve strane, Livaja je petom pogodio okvir gola, sam s prve stative... Šteta!

28'

Tri-četiri sjajne prilike do sada imao je Hajduk, pravo čudo je što je na semaforu i dalje 0:0. Sad je Kalik umalo iskoristio jednu grešku Albanaca, ali ispriječio se njihov blok.

26'

Još jedan zicer Hajduka! Livaja je oduzeo loptu u opasnoj zoni, dao lijevo za Kalika koji je samo htio povezati s Durdovom na drugoj stativi, ali potonji je malo zakasnio...

22'

Kakva prilika Durdova! Zicer je sada imao nakon dodavanja Livaje. Imao je vremena namjestiti se na lijevu nogu, to je i učinio, ali Teqja je to sjajno obranio.

19'

Novi lijep udarac Brajkovića nakon ubačaja Karačića s desne strane, Hajduk napada i prijeti, šteta da još nije pronađen put lopti u mrežu Dinama.

17'

Još jednom iz daljine prijeti Dinamo, Ivušić ponovno brani, ovoga puta bio je to udarac Nanija, novi korner za albansku momčad.

14'

Opalio je Brajković s kakvih 25 metara, sam je bio, nečuvan, bilo je to jako precizno, pa je Teqja morao odbijati u korner.

12'

Pružala se kratko pomoć i vrataru Teqji, igra se dalje.

10'

Pada Kalik u kaznenom prostoru nakon duela s vratarom Dinama i sjajne asistencije Durdova, ali nema tu kaznenog udarca za Splićane. Lijepo je akciju započeo Hrgović, to treba reći.

8'

Pokušao je sada i Hajduk prvi puta večeras, Krovinović je odapeo s ruba kaznenog prostora nakon akcije koju su započeli Karačić i Brajković, ali nije to bilo precizno.

6'

Kalik je sada ukrao loptu, krenuo praktički sam na vratara, ali kazahstanski sudac Karabaev veli da je to bio prekšaj Durdova nad Lorranom. Negodovali su svi na Poljudu, ali to nije promijenilo mišljenje suca.

4'

Notirajmo i da se nakon samo dvije minute pružala pomoć Pajazitiju koji je imao problem s koljenom nakon kontakta sa suparnikom, ali srećom nije bilo potrebe za promjenom.

3'

Sjajna sad reakcija Ivušića na startu utakmice, mogao je ovo biti rani šok za Hajduk. Lijep udarac Zabergje Ivušić je odbio u korner. Iz kornera nabacio je Lorran, a Beqja je glavom pokušao, no otišlo je pored gola.

Početak
(Početak)

Utakmica na Poljudu je počela!

SASTAVI

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Pajaziti, Krovinović, Kalik - Durdov, Brajković - Livaja

DINAMO CITY: Teqja - Meksi, Dita, Aliji, Lorran - Tiago Nani, Beqja, Zabergja - L. Vila, Qefalia, Bregu

Jedna promjena u odnosu na najave kod Hajduka, umjesto Bambe na poziciji desnog krila krenut će Bruno Durdov. Očekivano, Ante Rebić je na klupi kod Hajduka.
 

ŽDRIJEB

Pobjednika ovog dvomeča u playoff-rundi kvalifikacija za Konferencijsku ligu čeka bolji iz ogleda između danskog Silkeborga i poljske Jagiellonije.

GDJE GLEDATI?

Televizijski prijenos utakmice možete pratiti putem Hajduk Digital TV-a s početkom u 21 sat. Utakmica u Tirani igrat će se 14. kolovoza u 20.45. Premda kladionicama, Hajduk je značajan favorit za pobjedu u ovome kolu te ne bi trebali imati većih problema s Dinamom. Prema Transfermarktu, albanska momčad vrijedi 6.80 milijuna eura, što je čak 31,18 milijuna eura manje od splitskih bijelih.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je prvi susret 3. pretkola Konferencijske lige u kojem Hajduk na Poljudu dočekuje albanski Dinamo City. Splitskom klubu otvara se velika prilika za europski iskorak, no najprije pred svojim navijačima treba doći do povoljnog rezultata protiv neugodnog suparnika.

Komentara 13

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
21:16 07.08.2025.

Nije vam to hnl pa da vam se sviraju penali dok ste još u svlačionici.

ZO
Zonasumraka4
21:18 07.08.2025.

Hajduk na trenutak zaboravio da igra europsku utakmicu, a ne HNL, pa zatražili penal

Avatar JugoiBura
JugoiBura
21:54 07.08.2025.

hajdukovi panjevi su najobicniji kostolomci, igraju na silu, sudac im tolerira dosta faulova, vidit cemo drugo poluvrime, muslim da ce im pocet davat zute a i crveni je blizu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još