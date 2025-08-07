UŽIVO Hajduk apsolutno dominira, ali gubi! Albanci šokirali Poljud eurogolom s 30 metara

PA KAKO JE OVO UŠLO...

VIDEO Pogledajte bombu koja je šokirala Poljud i Dalmaciju, ovo je nevjerojatno...

Iako je Hajduk ušao u susret trećeg pretkola Konferencijske lige kao apsolutni favorit i kontrolirao igru od prve minute, na poluvrijeme se otišlo s prednošću gostiju. Dinamo City iskoristio je svoju priliku i preko Dejvija Bregua stigao do neočekivanog vodstva