UŽIVO Hajduk apsolutno dominira, ali gubi! Albanci šokirali Poljud eurogolom s 30 metara

Gubi Hajduk na poluvremenu na Poljudu. Promašivali su zicere, pogađali okvir gola, ali Dinamo City je taj koji je poveo. I to kakvim golom... Za kraj poluvremena još i žuti karton za stopera Šarliju. Ah...
Igrat će se još 3 minute sudačkog dodatka.
Livaja! Glavom je pucao, sam je ostao na 5-6 metara od gola, ali Teqja brani čisti zicer...
Sad bi bilo sjajno da se ovo izjednači do poluvremena. Vidjet ćemo... Nema još pravog odgovora bijelih.
E sad, kako objasniti nekome da je Hajduk bolji, ali da gubi golom iz nekog zalutalog metka... Zaista, nevjerojatan gol je to bio...
Nevjerojatno! Hajduk gubi, Bregu je zabio za 0:1. Iz velike je daljine opalio, bio je to eurogol... Ivušić nije mogao ništa.
Albanska momčad zaista ima sreće za sada na Poljudu. Eto, maločas je goste spasio i okvir gola. A kako bi to atraktivno bilo, iz kornera, petom, otprve, Livaja... Ali, nije htjela...
Stativa! Krovinović je ubacio iz kornera s lijeve strane, Livaja je petom pogodio okvir gola, sam s prve stative... Šteta!
Tri-četiri sjajne prilike do sada imao je Hajduk, pravo čudo je što je na semaforu i dalje 0:0. Sad je Kalik umalo iskoristio jednu grešku Albanaca, ali ispriječio se njihov blok.
Još jedan zicer Hajduka! Livaja je oduzeo loptu u opasnoj zoni, dao lijevo za Kalika koji je samo htio povezati s Durdovom na drugoj stativi, ali potonji je malo zakasnio...
Kakva prilika Durdova! Zicer je sada imao nakon dodavanja Livaje. Imao je vremena namjestiti se na lijevu nogu, to je i učinio, ali Teqja je to sjajno obranio.
Novi lijep udarac Brajkovića nakon ubačaja Karačića s desne strane, Hajduk napada i prijeti, šteta da još nije pronađen put lopti u mrežu Dinama.
Još jednom iz daljine prijeti Dinamo, Ivušić ponovno brani, ovoga puta bio je to udarac Nanija, novi korner za albansku momčad.
Opalio je Brajković s kakvih 25 metara, sam je bio, nečuvan, bilo je to jako precizno, pa je Teqja morao odbijati u korner.
Pružala se kratko pomoć i vrataru Teqji, igra se dalje.
Pada Kalik u kaznenom prostoru nakon duela s vratarom Dinama i sjajne asistencije Durdova, ali nema tu kaznenog udarca za Splićane. Lijepo je akciju započeo Hrgović, to treba reći.
Pokušao je sada i Hajduk prvi puta večeras, Krovinović je odapeo s ruba kaznenog prostora nakon akcije koju su započeli Karačić i Brajković, ali nije to bilo precizno.
Kalik je sada ukrao loptu, krenuo praktički sam na vratara, ali kazahstanski sudac Karabaev veli da je to bio prekšaj Durdova nad Lorranom. Negodovali su svi na Poljudu, ali to nije promijenilo mišljenje suca.
Notirajmo i da se nakon samo dvije minute pružala pomoć Pajazitiju koji je imao problem s koljenom nakon kontakta sa suparnikom, ali srećom nije bilo potrebe za promjenom.
Sjajna sad reakcija Ivušića na startu utakmice, mogao je ovo biti rani šok za Hajduk. Lijep udarac Zabergje Ivušić je odbio u korner. Iz kornera nabacio je Lorran, a Beqja je glavom pokušao, no otišlo je pored gola.
Utakmica na Poljudu je počela!
HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Pajaziti, Krovinović, Kalik - Durdov, Brajković - Livaja
DINAMO CITY: Teqja - Meksi, Dita, Aliji, Lorran - Tiago Nani, Beqja, Zabergja - L. Vila, Qefalia, Bregu
Jedna promjena u odnosu na najave kod Hajduka, umjesto Bambe na poziciji desnog krila krenut će Bruno Durdov. Očekivano, Ante Rebić je na klupi kod Hajduka.
Pobjednika ovog dvomeča u playoff-rundi kvalifikacija za Konferencijsku ligu čeka bolji iz ogleda između danskog Silkeborga i poljske Jagiellonije.
Televizijski prijenos utakmice možete pratiti putem Hajduk Digital TV-a s početkom u 21 sat. Utakmica u Tirani igrat će se 14. kolovoza u 20.45. Premda kladionicama, Hajduk je značajan favorit za pobjedu u ovome kolu te ne bi trebali imati većih problema s Dinamom. Prema Transfermarktu, albanska momčad vrijedi 6.80 milijuna eura, što je čak 31,18 milijuna eura manje od splitskih bijelih.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je prvi susret 3. pretkola Konferencijske lige u kojem Hajduk na Poljudu dočekuje albanski Dinamo City. Splitskom klubu otvara se velika prilika za europski iskorak, no najprije pred svojim navijačima treba doći do povoljnog rezultata protiv neugodnog suparnika.
Komentara 13
Hajduk na trenutak zaboravio da igra europsku utakmicu, a ne HNL, pa zatražili penal
hajdukovi panjevi su najobicniji kostolomci, igraju na silu, sudac im tolerira dosta faulova, vidit cemo drugo poluvrime, muslim da ce im pocet davat zute a i crveni je blizu
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
UŽIVO City se rješava igrača plaćenog 120 milijuna eura? Trune na klupi, a sad je pronašao izlaz
Oko 323 tisuće primatelja mirovina ovaj mjesec dobiva povišicu: Ovo su iznosi
Ovaj grad u Dalmaciji oduševio nas je ljepotom, ali i cijenama: Kuglica sladoleda za 90 centi, kava za euro i 70...
Pijana vozačica BMW-om pregazila pješakinju pa zgrozila onime što je rekla nakon nesreće
Želite prijaviti greške?
Ovo je bila točka s koje je počeo rasplet rata: Akcija je omogućila prodor u srce srpske pobune
Što se događa? Pokretne stepenice na Tomislavcu ne rade već godinu dana, Zagrepčani ogorčeni: 'Pa to je sramota'
NOVA ERA HV-a: Donosimo koja još moćna oružja Hrvatska nabavlja
Što će Rebić donijeti Hajduku? 'I dalje je fantastičan, ima sve da uz Livaju bude glavni igrač'
Još iz kategorije
VIDEO Pogledajte bombu koja je šokirala Poljud i Dalmaciju, ovo je nevjerojatno...
Iako je Hajduk ušao u susret trećeg pretkola Konferencijske lige kao apsolutni favorit i kontrolirao igru od prve minute, na poluvrijeme se otišlo s prednošću gostiju. Dinamo City iskoristio je svoju priliku i preko Dejvija Bregua stigao do neočekivanog vodstva
Luka Modrić će se vratiti u Real! Sve se zna, Španjolci otkrili detalje velikog dogovora
Španjolski mediji donose senzacionalnu vijest o povratku Luke Modrića u Madrid. Iako je tek nedavno napustio Santiago Bernabéu, čini se da je njegov idući korak u karijeri već precizno isplaniran u dogovoru s predsjednikom Florentinom Perezom
FOTO Euforija na Poljudu: Evo kako izgleda splitska ljepotica na utakmici s Dinamom
Nakon svih silnih oluja koje su proteklih dana i tjedana nanosile štetu poljudskom travnjaku i konstrukciji, sada je sve u top stanju
Čudesni Slovenac prelomio, potpisat će za Manchester United, za njega su iskeširali bogatstvo
Slovenski reprezentativac Benjamin Šeško postaje novi igrač Manchester Uniteda nakon što je postignut dogovor s RB Leipzigom. Transfer, vrijedan ukupno 85 milijuna eura, označava kraj duge sage i pobjedu Uniteda nad rivalima iz Premier lige
Objavljen popis nominiranih za Zlatnu loptu. Nema Hrvata, ali favorit je jasan
France Football je objavio dugo iščekivani popis od 30 nominiranih igrača za najprestižniju individualnu nagradu, Zlatnu loptu 2025. Dok se Ousmane Dembélé nameće kao glavni favorit nakon PSG-ovog trofejnog pohoda, oči svijeta uprte su i u čudo od djeteta, Laminea Yamala
Mizeran početak europske sezone: Hrvatska među najgorima, gledamo velik pad
Hrvatski klubovi još uvijek imaju priliku popraviti dojam. Hajduk je veliki favorit protiv Dinamo Cityja, a Rijeka može okrenuti protiv Shelbournea. Niti naredni protivnici ne djeluju kao nepremostive prepreke
Razočarani Đalović se ispričao: 'Prvi preuzimam odgovornost, ali možemo ih pobijediti'
"Bilo je nervoze kod igrača i puno grešaka. Napravili smo puno tehničkih pogrešaka. Time smo dali Ircima samopouzdanje. Nismo dobro reagirali", zaključio je Radomir Đalović
Evo gdje uživo pratiti europski okršaj Hajduka. Navijači se imaju čemu nadati
Prema Transfermarktu, albanska momčad vrijedi 6.80 milijuna eura, što je čak 31,18 milijuna eura manje od ekipe Hajduka
Dvaput su srušili Dinamo, a sad prijete Hajduku. Legenda plavih otkrila najjače oružje Albanaca
Trener Ilir Daja najveći je adut Dinamo Cityja, korektan je i pravedan prema igračima, ali i studiozan i strog, tvrdi Prenga
Nije vam to hnl pa da vam se sviraju penali dok ste još u svlačionici.