VIDEO Petković službeno ima novi klub. Dali su mu milijune, evo kolika mu je plaća

Bruno Petković (30) službeno je postao novi igrač turskog prvoligaša Kocaelispora, koji je njegovo predstavljanje objavio u videozapisu na društvenim mrežama. U Kocaelispor dolazi kao slobodan igrač nakon raskida suradnje s Dinamom Zagreb.

Interes Kocaelispora za hrvatskog napadača pojavio se već na početku prijelaznog roka. U početnoj fazi pregovora sve je upućivalo na brz dogovor, no suradnja je odgođena zbog financijskih nesuglasica. Petković je odbio tadašnju ponudu od 1.5 milijuna eura godišnje s uključenim bonusima, iako je ranije neformalno bio otvoren za ugovor vrijedan 2 milijuna eura.

Nakon što su prvi razgovori propali, Petković se vratio u Hrvatsku. U međuvremenu ga se povezivalo s prelaskom u španjolski Deportivo Alaves, no taj transfer nije realiziran zbog sumnji kluba u Petkovićevo fizičko stanje i povijest ozljeda.

Preokret je uslijedio kada je predsjednik Kocaelispora, Recep Durul, osobno doputovao kako bi obnovio pregovore i pokušao uvjeriti Petkovića da ipak prihvati raniju ponudu. Ovaj put pregovori su uspješno okončani. Hrvatski napadač je prihvatio uvjete i potpisao preliminarni dvogodišnji ugovor uz godišnju plaću od 1.5 milijuna eura plus bonuse.

Kocaelispor je novo pojačanje predstavio kroz zanimljiv video u kojem se pojavljuje i bivši Hajdukov napadač Tomislav Erceg, nekadašnji igrač turskog kluba. U videu Erceg poziva Petkovića i prenosi mu što ga sve čeka u novom klubu.

