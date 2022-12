VIDEO Jedna situacija posebno dokazuje zašto je Gvardiol već sada ponajbolji stoper svijeta

Hrvatska je protiv Brazila odigrala pravu momčadsku utakmicu. Utakmicu za povijest, za drugo polufinale na drugom Svjetskom prvenstvu zaredom. Svaki od igrača u kockastom dresu dao je svoj danak pobjedi i odveo nas u polufinale najveće svjetske nogometne smotre.

Petković je zabio, Oršić asistirao, pritom i pogodio s bijele točke u raspucavanju, uz Vlašića, Majera i Modrića. Livaković ponovno sjajno branio, a od svojih prijašnjih nastupa u Kataru jučer nije odudarao ni mladi Joško Gvardiol (20).

Stoper vatrenih istaknuo se s nekoliko sjajnih reakcija u ključnim trenucima susreta, posebice produžecima, i ponovno oduševio.

Odlično se tako snašao u 116. minuti, uoči samog pogotka za izjednačenje. Pedro je gurnuo loptu Fredu u izglednoj poziciji, a naš defanzivni stroj čisto uklizao i vratio nam posjed. Lovren se pobrinuo da lopta ne ode u gol-aut, a u nastavku akcije Bruno Petković je na drugoj strani pospremio loptu iza Alissona.

Ipak, Gvardiolov trenutak genijalnosti - dokaz da su sve hvale opravdane - dogodio se u 122. minuti. Neymar je izveo posljednji slobodni udarac Brazila, lopta je došla na nogu Thiaga Silve koji puca i Livaković brani. Gvardiol je bio na travi jer se bacio u blok, a odbijenu loptu na koljenima refleksno glavom izbio iz opasne zone.

Veliki potez Gvardiola pogledajte OVDJE na 1:50.

