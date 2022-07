VIDEO Pereira nakon 3 minute nokautirao Stricklanda i ostvario najveću pobjedu karijere

Sjajni brazilski kickboksač, a sada i MMA borac, ostvario je najveću MMA pobjedu u svojoj karijeri

Meč između Seana Stricklanda i Alexa Pereire jedan je od onih koji je definitivno privlačio ponajviše pažnje na ovom eventu, naročito na konferencije za medije koju je Sean odradio u četvrtak.

Bio je to meč u kojemu se tražio sljedeći izazivač za titulu u srednjoj kategoriji, a puno se pitanja postavljalo oko pristupa za koji će se Strickland odlučiti.

THAT LEFT HOOK FROM PEREIRA PUTS STRICKLAND TO SLEEP pic.twitter.com/fizcUxMJhJ