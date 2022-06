Miočić demantirao priče o mirovini: I dalje treniram, imam još 'baruta' u sebi

Stipe Miočić u ožujku 2021. godine izgubio je naslov teškaškog prvaka UFC-a nakon što ga je nokautirao Francis Ngannou. Američki borac hrvatskih korijena nakon toga povukao se iz javnog života, dobio je drugo dijete i vodi miran obiteljski život.

Iako ga se u borilačkim krugovima često spominjalo u kontekstu mogućih borbi, Miočić je bio prilično tih pa su mnogi zaključili da je možda došao kraj njegovoj borilačkoj karijeri. Ipak mu je 39 godina na leđima. No, on je to demantirao.

- Još treniram, još gledam borbe, gledao sam i borbu Ganea i Francisa. Cyril je čvrst momak i probio se sve do vrha. Tuivasa također. Sve su to dobri borci, a ja vjerujem da ću se s nekima od njih boriti - kazao je Miočić.

Stipe je došao u Vegas na međunarodni tjedan borbi i ondje će ostati nekoliko dana. Fanovi na društvenim mrežama nagađaju da bi tu prigodu Dana White mogao iskoristiti da objavi ime sljedećeg Miočićeva suparnika. No Stipe se na to nije osvrtao nego je govorio o porazu os Ngannoua.

- Pobijedio me, to je sve što ću reći. Udario me sjajno i srušio. Takav je sport. Razmišljam o tom porazu svaki dan. Tako je bilo svaki put kad sam izgubio. Kad ga se sjetim, iznerviram se. Mrzim gubiti. To me drži fokusiranim, zbog toga ne odustajem i vjerujem da imam još baruta u sebi, da još uvijek mogu nešto ponuditi ovom sportu - kazao je Miočić.

Iako je u karijeri postigao puno toga, rekorder je po broju uzastopnih obrana pojasa u teškoj kategoriji, radi čega ga smatraju najboljim teškašem u povijesti, motiva mu ne nedostaje. Prije svega želi se pridružiti Randyju Coutureu, zasad jedinom UFC-ovu prvaku koji je u tri navrata bio teškaški prvak.