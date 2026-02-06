Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAZVALI SU GA IZDAJNIKOM

Skijaš šokirao porukom u snijegu: Urinirao 'j***š ICE' zbog ubojstva američkih državljana

USA - 80 for Brady Los Angeles Premiere - Westwood
Hutchins Photo / ipa-agency.net
Autor
Patrik Mršnik
06.02.2026.
u 17:24

Britanski skijaš Gus Kenworthy pokrenuo je žestok napad na američke imigracijske službenike, tvrdeći da je samo nekoliko dana prije natjecanja na Igrama urinom u snijeg ispisao riječi "j***š ICE". Fotografiju je objavio na svom Instagramu, pozivajući milijune pratitelja na prosvjed protiv kontroverzne agencije.

Britanski skijaš Gus Kenworthy izazvao je zgražanje javnosti grafičkim napadom na američke imigracijske službenike, tvrdeći da je urinom u snijeg ispisao riječi "j***š ICE" samo nekoliko dana prije svog nastupa na Olimpijskim igrama. Ovaj 34-godišnjak objavio je spornu sliku na svom Instagram profilu, gdje ga prati više od 1,2 milijuna ljudi, te ih je pozvao da se pobune protiv iznimno kontroverzne američke imigracijske agencije, čiji su službenici nedavno ubili dva američka državljana tijekom racije u Minnesoti.

Prisutnost agenata ICE-a u Italiji, kao dio sigurnosnog tima američke delegacije, već je izazvala negodovanje na lokalnoj razini. Gradonačelnik Milana opisao je tu skupinu kao "miliciju koja ubija", što je dodatno potaknulo napetosti. Tijekom proteklog tjedna izbili su brojni prosvjedi, a novi se očekuju i u petak oko ceremonije otvaranja Igara, kojoj će prisustvovati i američki potpredsjednik JD Vance.

Kenworthy, koji se natječe za Veliku Britaniju u slobodnom skijanju, a za SAD je osvojio olimpijsko srebro 2014. godine, sada se uključio u raspravu svojom provokativnom fotografijom. Zbog promjene tima mnogi ga u Americi nazivaju "izdajnikom", a ovaj potez samo je nastavak njegovih nedavnih komentara kada je u jednom intervjuu izjavio: "Samo želim reći, čekao sam priliku da ovo kažem u bilo kojem intervjuu, ali samo j***š ICE tako jako trenutno. J***š ICE."

Njegova posljednja objava uključivala je i predložak pisma kojim američki građani mogu kontaktirati svoje senatore kako bi izvršili "pritisak na njih tijekom trenutnih pregovora o financiranju Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS)". Dio "oglednog pisma" koje je objavio glasio je: "Nevini ljudi su ubijeni i toga je dosta. Ne možemo čekati dok ICE nastavlja djelovati s nekontroliranom moći u našim zajednicama. Senatori još uvijek imaju utjecaj, i senator [Ime] ga mora iskoristiti da zatraži stvarne zaštitne mehanizme i odgovornost, uključujući izbacivanje ICE-a i CBP-a iz naših zajednica, prekidanje bezgraničnog financiranja brutalnosti te uspostavljanje jasnih granica za uhićenja bez naloga, profiliranje i provođenje zakona na osjetljivim lokacijama poput škola i bolnica", piše Daily Mail Sport.

Kenworthy, koji je rođen u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali živi u Coloradu, riskirao je reakciju Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), budući da Olimpijska povelja navodi: "Nikakva vrsta demonstracija ili političke, vjerske ili rasne propagande nije dopuštena na bilo kojem olimpijskom borilištu." Međutim, u izjavi MOO-a za medije sugerira se da se skijaš neće suočiti s kaznom. "Tijekom Olimpijskih igara svi sudionici imaju priliku izraziti svoja stajališta u skladu sa Smjernicama za izražavanje sportaša. MOO ne regulira osobne objave na društvenim mrežama", stoji u priopćenju. Čini se da ni vodstvo britanskog tima nije zabrinuto zbog Kenworthyjevih objava, a izvori navode kako je fotografija snimljena prije njegovog dolaska u Italiju.

Gusu Kenworthyju trenuci koji privlače pozornost nisu strani. U SAD-u su ga prozvali "izdajnikom" nakon što je promijenio tim između Olimpijskih igara 2014. i 2018. godine. "Osjećam se dobro zbog toga", rekao je nedavno u intervjuu za časopis People. "Mislim, osjećam se kao Amerikanac, ali osjećam se i kao Britanac, tu sam rođen i moja majka je Britanka. Definitivno sam dobivao kritike gdje su mi ljudi govorili: 'Ti si izdajnik', ali ja na to ne gledam tako. Imao sam izbor 2014. godine nastupiti za bilo koju od te dvije zemlje i tada sam mislio: 'Pa, živim u SAD-u. Želim ići za SAD', i to sam i učinio, osvojio sam medalju i predstavljao SAD na još jednim Igrama nakon toga." Tijekom Zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014., nakon što je osvojio srebrnu medalju nekoliko dana prije Valentinova, Kenworthy je javno izjavio da mu je Miley Cyrus " spoj iz snova" i "slavna simpatija". U istom trenutku dok je razmjenjivao poruke s pjevačicom hita "Wrecking Ball", Kenworthy, koji se u međuvremenu deklarirao kao homoseksualac, zapravo je bio u "tajnoj vezi" s muškarcem.
Ključne riječi
Skijanje ICE ZOI 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-05/PXL_XIH_280126_145481670.jpg
DANAS OTVARANJE

Svečano otvaranje Igara prvi put u povijesti na više lokacija, a iza svega stoji čovjek čiji su roditelji iz Splita

Glavna je posebnost ove ceremonije to što se neće održati samo na jednoj lokaciji. Glavna pozornica bit će velebni stadion San Siro u Milanu, dok će se dijelovi svečanosti istodobno održavati i na nekoliko skijališta diljem sjeverne Italije – u sudomaćinu Cortini d'Ampezzo, Livignu u Valtellini te Predazzu u pokrajini Trento, stoga je riječ o prvoj svečanosti otvorenja u povijesti Olimpijskih igara koja će se odvijati na više lokacija.

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom"
Premium sadržaj
3
Olimpijska priča

Ivica Kostelić: Zaštitari nas nisu pustili kada smo sletjeli u SAD, a mama ih je suznih očiju molila

– Kako su se te Igre odvijale samo pet mjeseci nakon terorističkog napada na New York, kontrole su bile prilično stroge. Kad su nam zaštitari rekli da nas ne mogu pustiti, mama ih je suznih očiju molila govoreći da joj je kći osvojila olimpijsko zlato. No zaštitari su i dalje bili neumoljivi sve dok ljudi koji su bili oko nas nisu rekli policajcima da smo obitelj olimpijske pobjednice i da bi nas trebali pustiti da vidimo kako preuzima medalju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!