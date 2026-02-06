Skijaš šokirao porukom u snijegu: Urinirao 'j***š ICE' zbog ubojstva američkih državljana

Britanski skijaš Gus Kenworthy izazvao je zgražanje javnosti grafičkim napadom na američke imigracijske službenike, tvrdeći da je urinom u snijeg ispisao riječi "j***š ICE" samo nekoliko dana prije svog nastupa na Olimpijskim igrama. Ovaj 34-godišnjak objavio je spornu sliku na svom Instagram profilu, gdje ga prati više od 1,2 milijuna ljudi, te ih je pozvao da se pobune protiv iznimno kontroverzne američke imigracijske agencije, čiji su službenici nedavno ubili dva američka državljana tijekom racije u Minnesoti.

Prisutnost agenata ICE-a u Italiji, kao dio sigurnosnog tima američke delegacije, već je izazvala negodovanje na lokalnoj razini. Gradonačelnik Milana opisao je tu skupinu kao "miliciju koja ubija", što je dodatno potaknulo napetosti. Tijekom proteklog tjedna izbili su brojni prosvjedi, a novi se očekuju i u petak oko ceremonije otvaranja Igara, kojoj će prisustvovati i američki potpredsjednik JD Vance.

Britain’s Olympic skier Gus Kenworthy with a message in some yellow snow 💪 pic.twitter.com/xh1lW3sngf — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) February 6, 2026

Kenworthy, koji se natječe za Veliku Britaniju u slobodnom skijanju, a za SAD je osvojio olimpijsko srebro 2014. godine, sada se uključio u raspravu svojom provokativnom fotografijom. Zbog promjene tima mnogi ga u Americi nazivaju "izdajnikom", a ovaj potez samo je nastavak njegovih nedavnih komentara kada je u jednom intervjuu izjavio: "Samo želim reći, čekao sam priliku da ovo kažem u bilo kojem intervjuu, ali samo j***š ICE tako jako trenutno. J***š ICE."

Njegova posljednja objava uključivala je i predložak pisma kojim američki građani mogu kontaktirati svoje senatore kako bi izvršili "pritisak na njih tijekom trenutnih pregovora o financiranju Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS)". Dio "oglednog pisma" koje je objavio glasio je: "Nevini ljudi su ubijeni i toga je dosta. Ne možemo čekati dok ICE nastavlja djelovati s nekontroliranom moći u našim zajednicama. Senatori još uvijek imaju utjecaj, i senator [Ime] ga mora iskoristiti da zatraži stvarne zaštitne mehanizme i odgovornost, uključujući izbacivanje ICE-a i CBP-a iz naših zajednica, prekidanje bezgraničnog financiranja brutalnosti te uspostavljanje jasnih granica za uhićenja bez naloga, profiliranje i provođenje zakona na osjetljivim lokacijama poput škola i bolnica", piše Daily Mail Sport.

Kenworthy, koji je rođen u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali živi u Coloradu, riskirao je reakciju Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), budući da Olimpijska povelja navodi: "Nikakva vrsta demonstracija ili političke, vjerske ili rasne propagande nije dopuštena na bilo kojem olimpijskom borilištu." Međutim, u izjavi MOO-a za medije sugerira se da se skijaš neće suočiti s kaznom. "Tijekom Olimpijskih igara svi sudionici imaju priliku izraziti svoja stajališta u skladu sa Smjernicama za izražavanje sportaša. MOO ne regulira osobne objave na društvenim mrežama", stoji u priopćenju. Čini se da ni vodstvo britanskog tima nije zabrinuto zbog Kenworthyjevih objava, a izvori navode kako je fotografija snimljena prije njegovog dolaska u Italiju.

Gusu Kenworthyju trenuci koji privlače pozornost nisu strani. U SAD-u su ga prozvali "izdajnikom" nakon što je promijenio tim između Olimpijskih igara 2014. i 2018. godine. "Osjećam se dobro zbog toga", rekao je nedavno u intervjuu za časopis People. "Mislim, osjećam se kao Amerikanac, ali osjećam se i kao Britanac, tu sam rođen i moja majka je Britanka. Definitivno sam dobivao kritike gdje su mi ljudi govorili: 'Ti si izdajnik', ali ja na to ne gledam tako. Imao sam izbor 2014. godine nastupiti za bilo koju od te dvije zemlje i tada sam mislio: 'Pa, živim u SAD-u. Želim ići za SAD', i to sam i učinio, osvojio sam medalju i predstavljao SAD na još jednim Igrama nakon toga." Tijekom Zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014., nakon što je osvojio srebrnu medalju nekoliko dana prije Valentinova, Kenworthy je javno izjavio da mu je Miley Cyrus " spoj iz snova" i "slavna simpatija". U istom trenutku dok je razmjenjivao poruke s pjevačicom hita "Wrecking Ball", Kenworthy, koji se u međuvremenu deklarirao kao homoseksualac, zapravo je bio u "tajnoj vezi" s muškarcem.