VIJEĆE HOO

Hrvatske vaterpolistice potvrđene kao kandidatkinje za Olimpijske igre 2028.

Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima - Singapur 2025. Vaterpolo, žene, Hrvatska - Grčka
Slobodan Sandic/PIXSELL
Gordan Gabrovec/Hina
25.03.2026.
u 17:27

Pod predsjedavanjem čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatka Mateše u zagrebačkom hotelu Sheraton održana je 27. sjednica Vijeća HOO-a u aktualnom sazivu, a budući da su brojni članovi glasovali e-mailom, sjednica je dobila epitet "hibridna"

Na dnevnom redu se našlo izvješće o nastupu hrvatskih sportašica i sportaša na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina, u kojem je konstatirano da su rezultatski dometi 14 olimpijaca u velikoj mjeri bili u skladu s njihovim realnim mogućnostima i kvalitativnom razinom međunarodne konkurencije te da povećan broj kvalificiranih sportaša i napredak u pojedinim sportovima predstavljaju pozitivan pomak za hrvatske zimske sportove.

U olimpijskom programu HOO-a kao ekipni B olimpijski kandidat za Igre u Los Angelesu 2028. potvrđena je ženska vaterpolska reprezentacija, a spomenuti status vrijedi od 1. ožujka. Prema istoj odluci, statuse je zadržalo i 11 pojedinačnih sportaša koje su zdravstveni problemi privremeno udaljili sa sportskih borilišta. Potencijalni A kandidati Katarina Krišto (judo) i Ivana Šapina (taekwondo) te potencijalni B kandidati Petra Martić (tenis), Bojana Bjeljac i Martin Marković (atletika), Karla Prodan i Zlatko Kumrić (judo) ostaju u programu zasad do 30. lipnja ove godine, odnosno do prvih kriterijskih natjecanja koja im mogu produljiti status.

Gimnastičar Aurel Benović (potencijalni A kandidat), BMX-biciklist Vito Kušter (potencijalni B), plivači Niko Janković i Ana Blažević (potencijalni B kandidati) u programu su do 31. kolovoza.

Prihvaćen je prijedlog o raspisivanju natječaja za HOO-ovu Nagradu „Milan Neralić“ 2026., koja će zaslužnicima sporta na lokalnoj razini biti dodijeljena 14. svibnja u Labinu. Predsjednica Ocjenjivačkog suda je dopredsjednica HOO-a Barbara Matić.  

Prihvaćena je i uputa za financijsku realizaciju programa nacionalnih sportskih saveza koji participiraju u financijskom planu HOO-a, kao i Pravilnik o stručnom nadzoru i nadzoru nad stručnim radom nacionalnih sportskih saveza. Među brojnim prihvaćenim pravilnicima je i Pravilnik o provedbi programa obilježavanja Međunarodnog olimpijskog dana i Hrvatskog olimpijskog dana, kao i pravilnici za provedbu programa sporta na lokalnoj razini.  

Čak 32 zahtjeva iz pet HOO-ovih programa za poticanje i razvoj sporta na lokalnoj razini dobilo je "zeleno svjetlo", što znači i financijsku potporu za njihovu provedbu u ovoj godini.
