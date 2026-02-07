Naši Portali
Zimske olimpijske igre

Von Allmenu povijesno zlato u spustu, Talijanima srebro i bronca, Odermatt razočarao
VL
Autor
Hina
07.02.2026.
u 14:33

Švicarac Franjo von Allmen osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u spustu svladavši stazu u Bormiju za 1:51.61 minuta te je tako postao prvi osvajač zlatne medalje na ovogodišnjim ZOI koje su u petak svečano otvorene u Milanu.

Von Allmen (24) je trijumfom u Bormiju potvrdio odličnu formu, prije šest dana je slavio i u Crans Montani u zadnjoj utrci Svjetskog kupa uoči ZOI, te je objedinio naslove svjetskog prvaka i olimpijskog pobjednika u spustu jer je lani u Saalbachu stigao do svjetskog zlata.

Srebrnu i brončanu medalju osvojili su domaći predstavnici, drugi je sa 20 stotinki bio Giovanni Franzoni (24), a treći veteran Dominik Paris (36) s 50 stotinki slabijim vremenom od Von Allmena. Franzoni je na domaćem terenu potvrdio kako se početkom 2026. godine nalazi u životnoj formi, prošlog je mjeseca u Wengenu stigao do prve pobjede u Svjetskom kupu slavivši u superveleslalomu, da bi onda pobijedio i u spustu u Kitzbühelu. Paris je pred kraj karijere odlično iskoristio prednost domaćeg terena jer je ostvario čak sedam pobjeda u Svjetskom kupu upravo u Bormiju, šest u spustu i jednu u superveleslalomu.

Najbolji skijaš današnjice, četverostruki uzastopni osvajač Svjetskog kupa, osvajač malog kristalnog globusa u spustu zadnje dvije sezone i uvjerljivo vodeći u ukupnom redoslijedu ove sezone, Švicarac Marco Odermatt (28) ostao je bez medalje, na razočaravajućem četvrtom mjestu, on je za svojim mlađim reprezentativnim kolegom Von Allmenom zaostao 70 stotinki

REZULTATI:
1. Franjo von Allmen (Švi)     1:51.61        
2. Giovanni Franzoni (Ita)       +0.20    
3. Dominik Paris (Ita)           +0.50    
4. Marco Odermatt (Švi)          +0.70    
5. Alexis Monney (Švi)           +0.75    
6. Vincent Kriechmayr (Aut)      +0.77    
7. Daniel Hemetsberger (Aut)     +0.97    
8. Nils Allegre (Fra)            +1.19    
9. James Crawford (Kan)          +1.39    
10. Kyle Negomir (SAD)           +1.59
Ključne riječi
Skijanje ZOI 2026.

