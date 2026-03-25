Tri Hrvata ubilježili rekord na jezeru u Sibiru, temperatura je dostizala minus 25 stupnjeva

Jedino službeno ronilačko natjecanje koje se odvija ispod leda, na Bajkalskom jezeru u Sibiru, posjetili su drugu godinu zaredom članovi naše ronilačke reprezentacije Vitomir Maričić, Petar Klovar i Sanda Delija te su i ove godine uspjeli u svojim planovima – ubilježiti još jedan rekord, ovog puta u disciplinama ispod leda. Uvjeti su ove godine bili puno teži nego prošle, temperatura vode je stabilna, jedan stupanj, ali zato je vanjska temperatura padala do -25 po danu, što je u kombinaciji s vjetrom predstavljalo dodatni izazov za naše sportaše jer se doslovno sve trenutačno ledi, a i disanje postane otežano.

Sanda Delija zaronila je 57 metara duboko u svojoj disciplini FIMi, čime je popravila svoj rekord od prošle godine. Klovar i Maričić napravili su u istoj disciplini muški rekord na 66 metara dubine. Maričić je time popravio svoj stari rekord, a pokušao je i postaviti dublji na 70 m, no neuspješno. Klovar je bio uspješan i u CWTi disciplini, u kojoj je uspio zaroniti 75 metara perajama, što bi bio još jedan rekord u disciplini CWTBi (ronjenje perajama), no kako je nastupio u disciplini CWTi, rekord nije služben.

– Ove godine bilo je najteže do sada što se uvjeta tiče. Moraš držati usne suhima jer se zalede i ne možeš zadržati zrak, moraš paziti što diraš jer se lako zalijepiš za sve i rasparaš odijelo. Štipaljka za nos se zaledi i ne može se skinuti s nosa. Baratanje opremom u rukavicama je smiješno – zaključio je Maričić.