VIDEO DANA Ovo dira u srce: Ragbijaši održali lekciju kako tretirati druge s dužnim poštovanjem

Ragbijaši kluba Kaiviti Silktails, momci koji su prije dva tjedna doputovali u Sydney kako bi sudjelovali na Kupu Rona Masseyja, upravo su postali viralni hit na društvenim mrežama zbog svoje predivne geste.

Naime, dečki su u srijedu izašli na balkone, pa zapjevali klupsku himnu kako bi zahvalili hotelskom osoblju koje ih je mazilo i pazilo tijekom dvotjedne obvezne karantene po dolasku s Fidžija.

The Kaiviti Silktails sang a hymn to thank the hotel staff at the Sofitel Wentworth to end their quarantine this week 🗣 pic.twitter.com/0XQB5gBVN4