VIDEO Ovaj lik izgleda isto kao Luka Modrić, na utakmici je prouzročio pravu euforiju

Veliki broj prijateljskih utakmica klubovi diljem Europe iskorištavaju kako bi izbrusili formu za novu sezonu. Jedan je susret iskočio iz anonimnosti i postao pravi viralni hit. Turski velikan Bešiktaš snage je odmjerio sa slovačkim drugoligašem Petržalkom 1898, a iako bi se očekivala rutinska pobjeda istanbulskog kluba, dogodilo se iznenađenje. Slovaci su slavili s 2:1, no konačni rezultat i pogotci Bordaća i Daneka ostali su u sjeni onoga što se događalo na tribinama. Turski div nastupio je u znatno rotiranom sastavu, bez najvećih zvijezda koje će konkurirati za udarnu momčad Ole Gunnara Solskjaera, no to nimalo ne umanjuje uspjeh slovačke ekipe i, još važnije, nevjerojatnu priču koja je obilježila dvoboj.

Svjetla reflektora, umjesto na strijelce, bila su uperena u kapetana Petržalke, Lukáša Gašparoviča. Razlog? Njegova frapantna fizička sličnost s kapetanom hrvatske nogometne reprezentacije, Lukom Modrićem. Identična frizura, crte lica i građa bili su dovoljni da navijači Bešiktaša, poznati kao jedni od najstrastvenijih i najglasnijih u Europi, u potpunosti zaborave na negativan rezultat svoje momčadi. Umjesto negodovanja, s tribina se počelo oriti skandiranje koje je odjeknulo regijom: "Modrić, Modrić!". Euforija je bila tolika da se činilo kao da je prava zvijezda Real Madrida istrčala na teren u Slovačkoj.

Ono što je uslijedilo dodatno je oduševilo sve prisutne i gledatelje koji su snimku kasnije vidjeli na društvenim mrežama. Gašparovič nije bio zbunjen niti se pravio da ne čuje skandiranje. Naprotiv, prihvatio je neočekivanu slavu s velikim osmijehom na licu. Okrenuo se prema tribinama s kojih je dopirala pjesma i uzvratio navijačima srdačnim pljeskom, pozdravivši njihovu originalnu i simpatičnu reakciju. Taj trenutak zajedništva i dobrog raspoloženja između suparničkih navijača i igrača pokazao je ljepšu stranu nogometa, gdje rivalstvo ustupa mjesto čistoj zabavi.

Iako je sada postao poznat kao "Modrićev dvojnik", Lukáš Gašparovič 31-godišnji je veznjak s respektabilnom karijerom. Produkt je omladinske akademije slavnog Slovana iz Bratislave, a prije dolaska u Petržalku 2018. godine, za koju sada nosi kapetansku vrpcu, igrao je za austrijski Stripfing i slovačku Iskru Borčice. Otkako je stigao u klub, Petržalka se natječe isključivo u drugom rangu slovačkog nogometa, a najbliže povratku u elitu bili su pretprošle sezone, kada su u doigravanju zaustavljeni od Michalovca.