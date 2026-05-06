JAKE SNAGE REDA U PRIPRAVNOSTI

VIDEO Oklopno vozilo stiglo na nogometni teren u Mostaru, izbio i golemi skandal

06.05.2026.
u 18:32

Prvi susret finala Kupa BiH između gradskih rivala Zrinjskog i Veleža obilježile su goleme mjere sigurnosti i nacionalistički ispadi. Utakmicu visokog rizika osiguravala je policija, a sjenu na sve bacio je incident tijekom intoniranja himne

Uoči prve utakmice finala Kupa na stadionu Pod Bijelim Brijegom, Mostar je bio pod opsadom. Susret je proglašen događajem visokog rizika, zbog čega je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona na ulice rasporedio značajne snage. Najviše pažnje privukla je snimka velikog oklopnog policijskog vozila koje je stiglo pred stadion, a koja se brzo proširila društvenim mrežama. Prizor takvih vozila, viđen i prijašnjih godina, ponovno je poslao poruku o dubokim tenzijama koje prate mostarski derbi.

Nažalost, ni početak utakmice u 18 sati nije prošao bez kontroverzi. Dok se intonirala himna Bosne i Hercegovine, s tribine navijača Zrinjskog začule su se uvredljive pjesme, uključujući i skandiranje "J***m te Bosno, j***m te ja, Hrvatska moja domovina". Ovaj čin izazvao je osude u javnosti, a dodatnu mrlju bacio je i pomoćni sudac Stefan Tešanović, koji, za razliku od kolega, nije ispoštovao protokol i okrenuo se prema zastavi BiH. Takve scene ponovno su u prvi plan gurnule probleme koji nadilaze nogomet.

Da bi se razumjela dubina netrpeljivosti, treba se vratiti u prošlost. Velež je desetljećima bio simbol višenacionalnog Mostara, klub s kultnim statusom diljem bivše države. S druge strane, HŠK Zrinjski, osnovan 1905., bio je zabranjen nakon Drugog svjetskog rata zbog hrvatskog predznaka. Njegov rad obnovljen je početkom devedesetih, u vrijeme rata koji je Mostar pretvorio u podijeljen grad. Upravo je ta ratna podjela ključna točka sukoba, jer je Veležov dom, stadion Pod Bijelim Brijegom, pripao Zrinjskom, što navijači Veleža i danas vide kao simbol velike nepravde.

Na tribine su se, nakon gotovo dvije i pol godine, vratili i najvatreniji navijači Zrinjskog, "Ultrasi", koji su zauzeli svoju tribinu "Stajanje". Organizirano su stigli i navijači Veleža, "Red Army", kojima je ovog puta dopušten dolazak. Unatoč uzavreloj atmosferi, na terenu su mreže mirovale. Momčad Igora Štimca, koja u Kupu traži spas sezone, nije uspjela slomiti otpor gradskog rivala. Utakmica je završila bez golova, rezultatom 0:0, pa će odluka o pobjedniku Kupa pasti u uzvratnom susretu 13. svibnja.
Mostar Bosna i Hercegovina Velež Zrinjski

HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
19:29 06.05.2026.

BiH nije država nego protektorat. Dok god Hrvati nemaju svoj entitet, a muslimani im biraju predstavnike neće biti mira. Tu izmišljenu zastavu i himnu ne poštuje nitko.

19:16 06.05.2026.

Zamisli te glupe bosance, oni se zovu red army a zvijezda ih pobila i ‘45 i ‘92

19:07 06.05.2026.

Balkan aka bure baruta

