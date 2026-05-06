VIDEO Oklopno vozilo stiglo na nogometni teren u Mostaru, izbio i golemi skandal

Uoči prve utakmice finala Kupa na stadionu Pod Bijelim Brijegom, Mostar je bio pod opsadom. Susret je proglašen događajem visokog rizika, zbog čega je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona na ulice rasporedio značajne snage. Najviše pažnje privukla je snimka velikog oklopnog policijskog vozila koje je stiglo pred stadion, a koja se brzo proširila društvenim mrežama. Prizor takvih vozila, viđen i prijašnjih godina, ponovno je poslao poruku o dubokim tenzijama koje prate mostarski derbi.

Nažalost, ni početak utakmice u 18 sati nije prošao bez kontroverzi. Dok se intonirala himna Bosne i Hercegovine, s tribine navijača Zrinjskog začule su se uvredljive pjesme, uključujući i skandiranje "J***m te Bosno, j***m te ja, Hrvatska moja domovina". Ovaj čin izazvao je osude u javnosti, a dodatnu mrlju bacio je i pomoćni sudac Stefan Tešanović, koji, za razliku od kolega, nije ispoštovao protokol i okrenuo se prema zastavi BiH. Takve scene ponovno su u prvi plan gurnule probleme koji nadilaze nogomet.

Da bi se razumjela dubina netrpeljivosti, treba se vratiti u prošlost. Velež je desetljećima bio simbol višenacionalnog Mostara, klub s kultnim statusom diljem bivše države. S druge strane, HŠK Zrinjski, osnovan 1905., bio je zabranjen nakon Drugog svjetskog rata zbog hrvatskog predznaka. Njegov rad obnovljen je početkom devedesetih, u vrijeme rata koji je Mostar pretvorio u podijeljen grad. Upravo je ta ratna podjela ključna točka sukoba, jer je Veležov dom, stadion Pod Bijelim Brijegom, pripao Zrinjskom, što navijači Veleža i danas vide kao simbol velike nepravde.

Na tribine su se, nakon gotovo dvije i pol godine, vratili i najvatreniji navijači Zrinjskog, "Ultrasi", koji su zauzeli svoju tribinu "Stajanje". Organizirano su stigli i navijači Veleža, "Red Army", kojima je ovog puta dopušten dolazak. Unatoč uzavreloj atmosferi, na terenu su mreže mirovale. Momčad Igora Štimca, koja u Kupu traži spas sezone, nije uspjela slomiti otpor gradskog rivala. Utakmica je završila bez golova, rezultatom 0:0, pa će odluka o pobjedniku Kupa pasti u uzvratnom susretu 13. svibnja.