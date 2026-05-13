IZJAVE NAKON FINALA KUPA

Sanchez: Bili smo dobri, ali Dinamo je bio bolji. Do kraja sezone želimo biti treći

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Patrik Mršnik
13.05.2026.
u 20:37

Ne, nismo se došli braniti u niskom bloku. Ali Dinamo je bio dobar. Nisu imali puno prilika u prvom dijelu, ali Dinamo je igrao dobru utakmicu - rekao je trener Rijeke

Luka Stojković jednom. Luka Stojković - dvaput. Dinamo je uz šampionski, sazidao i dupli pas za Kup. Pomogao je Stojkoviću kao strijelcu kolektiv, prije svih Dion Drena Beljo koji mu je znakovito pomogao kod prvog, a još upečatljivije kod drugog pogotka. Sve se dogodilo u svega sedam minuta, od 50. do 57., Riječani su pokušavali, ali osim Frukove majstorije potkraj prvog dijela i iznenađujuće uzdrmane grede Mladena Devetka između Dinamovih golova, nisu napravili puno.

Čekali smo neko vrijeme nakon dodijele priznanja i pehara te slavlja Dinamovaca na terenu na izjave, a onda su igrači i treneri polako krenuli kapati prema kamerama i mikrofonima. Prvi je stigao Ante Majstorović, stoper Rijeke.

- Uvijek je teško kad se izgubi finale. Tužni smo, ali i ponosni na sve što smo napravili. Čestitao bih Dinamu na zasluženoj pobjedi. Mi imamo dva kola do kraja za odraditi i to je to. Greda Devetka bila je kod 1:1, brzo smo primili drugi pogodak. Ostaje žal, dali smo sve od sebe. Nemamo što kome zamjeriti. Imamo još dvije utakmice do kraja i onda idemo na zasluženi odmor.

Nakon Majstorovića do studija MAXSporta stigao je trener Rijeke Victor Sanchez.

- Razočarani smo. Čestitam Dinamu, igrali su sjajno finale i bili teški protivnik nama. Moramo im čestitati na finalu i na cijeloj sezoni. Mi smo imali motivaciju, dobru priliku u finalu. Već sam rekao igračima, možemo ići kući uzdignutih glava. Borili smo se dobro, imali smo neke opcije u ključnim trenucima. Mogli smo povesti pred kraj prvog dijela, nismo uspjeli. Imali smo i gredu kod 1:0. No, bili su bolji od nas. Pokušali smo zabiti barem jednoga, nije bilo moguće. Hvala mojim igračima na trudu, čestitke DInamu.

Je li bio preoprezan?

- Ne, nismo se došli braniti u niskom bloku. Ali Dinamo je bio dobar. Nisu imali puno prilika u prvom dijelu, ali Dinamo je igrao dobru utakmicu. Prema kraju smo bili sve bolji. I u zadnjih 15 minuta prvog dijela i na kraju. Nivo naše obrane bio je visok. Sad se moramo boriti za treće mjesto, imamo još dvije utakmice do kraja. Igrači su odigrali dobru sezonu, imali smo puno utakmica, igrali smo u visokom intenzitetu, ovo je bila dobra priča za klub. Sretan sam i jer su navijači mogli gledati velike utakmice. Ali tužan sam zbog njih jer ovu utakmicu nisu dobili. Igrat će se Europa i sljedeće sezone, treba se jednako pripremati za Europu i HNL, dobro je da smo osigurali tu Europu, probali smo dobiti i Kup, na kraju moram opet čestitati Dinamu.
