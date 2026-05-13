Finale kupa svima je dostupno, ali ne na HRT-u: Evo gdje možete gledati utakmicu Dinama i Rijeke

Nogometaši Dinama i Rijeke od 18 sati na osječkoj Opus Areni igraju utakmicu finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Naslov osvajača Rabuzinovog sunca brani Rijeka, koja je prošle sezone osvojila prvenstvo i Kup, a Dinamo će pokušati doći do ovosezonske dvostruke krune, nakon što je već osigurao naslov prvaka.

- Dobro je, nemamo briga što se tiče prvenstva, to smo riješili, s optimizmom gledamo na ovu utakmicu, vidim kod igrača da su pozitivni, jedva čekamo da krene. Igramo protiv kvalitetnog suparnika, vidjeli ste da je Rijeka jako dobra, zna igrati ovakve utakmice. Ali nemam razloga sumnjati u svoje igrače, moramo pružiti najbolje od sebe ako želimo pobijediti. Sposobni smo za to i vjerujem u pobjedu - rekao je u najavi utakmice Dinamov trener Mario Kovačević.

- Ovoj prilici pristupamo s velikom nadom i motivacijom. Ipak, utakmicu pripremamo kao i svaku drugu. Ne radimo ništa posebno jer svakom susretu pridajemo važnost kao da je finalni. Dakle, sama priprema je ista, s tim da smo svjesni odgovornosti i važnosti prilike da osvojimo trofej. To nam je dodatni motiv, kao i mogućnost da taj poseban dan podijelimo s našim navijačima. Očekujemo oko tri tisuće navijača Rijeke i nadamo se da ćemo zajedničkim snagama, oni na tribinama i mi na terenu, podići pehar - rekao je uoči utakmice Rijekin trener Victor Sanchez.

Prijenos utakmice možete pogledati na MAXSportu 1, ali bit će dostupan i potpuno besplatno na YouTube Kanalu MAXSporta, što je odlična vijest za sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj. Podsjetimo, utakmica na osječkoj Opus Areni počinje u 18 sati.