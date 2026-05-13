Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA OPUS ARENI

Finale kupa svima je dostupno, ali ne na HRT-u: Evo gdje možete gledati utakmicu Dinama i Rijeke

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.05.2026.
u 08:47

Naslov osvajača Rabuzinovog sunca brani Rijeka, koja je prošle sezone osvojila prvenstvo i Kup, a Dinamo će pokušati doći do ovosezonske dvostruke krune, nakon što je već osigurao naslov prvaka

Nogometaši Dinama i Rijeke od 18 sati na osječkoj Opus Areni igraju utakmicu finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Naslov osvajača Rabuzinovog sunca brani Rijeka, koja je prošle sezone osvojila prvenstvo i Kup, a Dinamo će pokušati doći do ovosezonske dvostruke krune, nakon što je već osigurao naslov prvaka.

- Dobro je, nemamo briga što se tiče prvenstva, to smo riješili, s optimizmom gledamo na ovu utakmicu, vidim kod igrača da su pozitivni, jedva čekamo da krene. Igramo protiv kvalitetnog suparnika, vidjeli ste da je Rijeka jako dobra, zna igrati ovakve utakmice. Ali nemam razloga sumnjati u svoje igrače, moramo pružiti najbolje od sebe ako želimo pobijediti. Sposobni smo za to i vjerujem u pobjedu - rekao je u najavi utakmice Dinamov trener Mario Kovačević.

- Ovoj prilici pristupamo s velikom nadom i motivacijom. Ipak, utakmicu pripremamo kao i svaku drugu. Ne radimo ništa posebno jer svakom susretu pridajemo važnost kao da je finalni. Dakle, sama priprema je ista, s tim da smo svjesni odgovornosti i važnosti prilike da osvojimo trofej. To nam je dodatni motiv, kao i mogućnost da taj poseban dan podijelimo s našim navijačima. Očekujemo oko tri tisuće navijača Rijeke i nadamo se da ćemo zajedničkim snagama, oni na tribinama i mi na terenu, podići pehar - rekao je uoči utakmice Rijekin trener Victor Sanchez.

Prijenos utakmice možete pogledati na MAXSportu 1, ali bit će dostupan i potpuno besplatno na YouTube Kanalu MAXSporta, što je odlična vijest za sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj. Podsjetimo, utakmica na osječkoj Opus Areni počinje u 18 sati. 

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka
Ključne riječi
Hrvatski kup Rijeka Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
08:51 13.05.2026.

Bitno je da je NU2 redovno na drzavnoj televiziji.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!