Igor Štimac srušio gradskog rivala i uzeo kup, Mostar na nogama

U uzavreloj atmosferi, kakva samo prati mostarski gradski derbi, Zrinjski je osigurao trofej Kupa Bosne i Hercegovine. Nakon što su u prvoj utakmici na stadionu Pod Bijelim Brijegom slavili s minimalnih 1:0, "Plemići" su u uzvratu odigrali 1:1, što je bilo dovoljno za veliko slavlje. Junak obje utakmice bio je kapetan Nemanja Bilbija, koji je postigao oba pogotka.

U prvom susretu je jedinim golom donio prednost, da bi u uzvratu već u trećoj minuti šokirao domaće navijače i praktički riješio pitanje pobjednika. Uzvratni susret obilježio je i teški incident u 62. minuti, kada je topovski udar eksplodirao pored legende Zrinjskog Nemanje Bilbije, nakon čega je sudac Irfan Peljto povukao momčadi u svlačionicu. Predsjednik Veleža Admir Rahimić morao je smirivati navijače te je utakmica nastavljena nakon više od 15 minuta. Iako je Velež u sudačkoj nadoknadi uspio izjednačiti preko Armina Spahića, za preokret više nije bilo vremena. Trofej je tako otišao u ruke momčadi koja je ove sezone već osvojila i Superkup, potvrdivši status najuspješnijeg kluba u državi.

Ovaj uspjeh predstavlja i veliku pobjedu za trenera Igora Štimca, koji je prošlog ljeta preuzeo klub nakon petogodišnjeg angažmana na klupi indijske reprezentacije. Štimac je u Mostar donio novu energiju i pobjednički mentalitet, što se očitovalo ne samo u domaćim natjecanjima, već i u povijesnom europskom iskoraku. Njegova momčad je ove sezone postala prvi klub iz Bosne i Hercegovine koji je izborio grupnu fazu nekog europskog natjecanja, igravši zapaženu ulogu u Konferencijskoj ligi gdje su u doigravanju ispali od engleskog premierligaša Crystal Palacea.