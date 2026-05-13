RIJEČ STRUČNJAKA

Jedan dečko u plavom podsjeća na Danija Olma, Boban će ga teško zadržati...

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
13.05.2026.
u 21:20

Mario Kovačević? I njemu je trebala prilagodba na veliki klub, pritisak svake vrste, medije... Bilo je dobrih i loših utakmica, jednom je nogom možda bio i vani, no Boban je stao iza njega. Potvrdilo se da je imao pravo

Alen Peterac, bivši igrač Dinama, a danas trener koji s Rudešom juri prema prvoj ligi, ponudio je svoj sud o finalu hrvatskog Kupa. 

- Bila je to jednosmjerna ulica u pravom smislu riječi. Dinamo je to završio u furioznom stilu. Dominirali su u potpunosti, igrački, željom i trkom. Rijeka nije imala hrabrosti u ovoj utakmici. Ni približno kako je igrala u europskim utakmicama. Imali su onu jednu gredu, no nisu imali ideje prema naprijed. Ponajprije jer je Dinamo odlično kontrolirao utakmicu, sjajno su odrađivali visoki presing, svaki igrač je točno znao svoju ulogu. Bili su ubojiti prema naprijed gdje mi je Dion Drena Beljo bio odličan, dobro je čuvao loptu, asistirao, odlično je distribuirao loptu i stalno bio opasan po protivnički gol. Baš kao i krilni igrači, Mišić je u sredini bio odličan, baš kao i zadnja linija, bekovi prodorni... Ma prezadovoljan sam igrom Dinama koji je pokazao moć - počeo je Peternac.

Ovo je vjerojatno jedna od najzrelijih važnijih Dinamovih utakmica u posljednje vrijeme?

- Plašio sam se te utakmice jer  može otići na bilo koju stranu. Odigrali su toliko dobrih utakmica i mogli su se možda i malo opustiti pred kraj prvenstva. Bez obzira na to što je ovo bio izuzetno važan ispit. No, Dinamo je opet pokazao gard, stabilnost i energiju, te furiozno završio ovu sezonu. 

No, posebne pohvale pripadaju Luki Stojkoviću. Od igrača koji je na početku bio gotovo otpisan i na izlaznim vratima, pretvorio se u poseban Dinamov kapital...

- Njega je klub možda otpisao. No, znali smo njegove igračke kvalitete. Njegova kreativnost u prvom dijelu sezone nije dolazila do izražaja. Ali on se uvijek isticao svojom kreativnošću, čak i kada je tek ulazio potvrđivao je da treba igrati i da u njega treba vjerovati. Odigrao je sezonu života, raste svaku utakmicu, veliki je to plus za Dinamo. A koliko je god bilo problema na početku, Dinamo je na kraju uspio puno podići cijene igračima, posebice Belji ili Stojkoviću. Sigurno će biti puno zainteresiranih i za Hoxhu, Valinčića i ostale dečke. Bit će jako zanimljivo gledati nadolazeći prijelazni rok. Baš me zanima tko će i gdje otići, odnosno, koga će Dinamo pustiti.    

Kako bi onda mogao izgledati Dinamo u sljedećim europskim izazovima?

- Dinamo sigurno mora prodati dva-tri igrača. No, to je realnost hrvatskih klubova jer treba namiriti godišnji budžet. Realno je očekivati da klub pusti i više igrača. Jako je važno što je trener ulovio ono što se od njega očekivalo, afirmirali su se igrači, a sada treba tražiti neke nove klince od kojih bi klub u budućnosti mogao profitirati. 

Ovo je i važan poslovni uspjeh za Zvonimira Bobana. 

- Boban sada ima miran put i može se dugoročnije okrenuti budućnosti. Najteža mu je bila ova prva godina, osvojena je dupla kruna, a u Europi je to dosta dobro izgledalo. 

Podsjeća li vas Stojković na Danija Olma?

- Pa da. Po stilu doista podsjeća, trkački, ali i po sposobnosti postizanja pogodaka.

Po nekim segmentima nogometne igre, bila je ovo Dinamova izvedba iznad razine našeg ligaškog proizvoda?

- Dinamo je odigrao ozbiljnu utakmicu. Bilo je lijepo gledati kako nisu Rijeci dopustili da stvori niti jedan kontinuirani napada i nešto ozbiljnije prema naprijed. Dinamo je to sve riješio u zadnjoj trećini i srednjem bloku. Utakmica bi bila još bolja da je Rijeka bila malo hrabrija. 

Ovo je sigurno posebno poglavlje i u trenerskoj karijeri Marija Kovačevića koji je bio dosta osporavan u nogometnim kuloarima?

- I njemu je trebala prilagodba na veliki klub, pritisak svake vrste, medije... Jer, nije se do sada s tim susretao u karijeri. Taj ritam igranja u Europi i stvaranja igre na treninzima, trener jednostavno mora proći da bi se znao postaviti naspram ozbiljnih izazova. Sigurno mu je to sve bilo novo. Bilo je dobrih i loših utakmica, jednom je nogom možda bio i vani, no Boban je stao iza njega. Potvrdilo se da je imao pravo. Kada trener shvati što je Dinamo, kada se prilagodi zahtjevima tako velikog kluba, a igrači njemu, rezultat je neophodna kohezija, a posljedica ovakav rezultat i dobra igra kakvu je Dinamo još jednom demonstrirao  - zaključio je Peternac.
Rijeka Dinamo komentar Hrvatski kup Alen Peternac

NI
niko63
21:35 13.05.2026.

Sad se pravite grbavi, na početku sezone ga nije želio ni Boban a niti Kovačević i dobivao je minute na kapaljku a bijedna piskarala bi ga pretvarala u problematičnog zato što je dobio crveni karton. Koji licemjeri?

IS
istokdole
21:27 13.05.2026.

Olmo je filmska priča. I tri koplja iznad Stojkovića koji je dobar, ali nediscipliniran i nezreo igrač. Što se tiče Kovačevića momčad je i dalje nikakva, posebno u kontekstu europskih natjecanja, medjutim ova sezona HNLa je kriminalni loša pa Dinamomo može biti sretan da je i s pola snage uzeo dvostruku krunu

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

