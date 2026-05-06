Jako loše vijesti za Hajduk pred derbi: Standardni prvotimac propušta utakmicu s Dinamom

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
VL
Večernji.hr
06.05.2026.
u 14:02

29-godišnji stoper ove je sezone odigrao 2749 minuta, više od bilo kojeg igrača bijelih. Gotovo sigurno bi se našao u prvoj momčadi da može igrati, ali ne samo da će propustiti derbi s Dinamom već i ostatak sezone

Ove subote očekuje nas posljednji veliki derbi ove sezone. Dinamo i Hajduk odmjerit će snage na Maksimiru u susretu koji neće imati nikakvog značaja na krajnju poziciju na ljestvici pa se praktički igra samo za ponos. Dinamo je siguran novi prvak, Hajduk je siguran drugi, no derbi uvijek nosi poseban značaj. Teško će Gonzalo Garciji zato pasti što u toj utakmici vjerojatno neće moći računati na standardnog prvotimca Zvonimira Šarliju pišu 24sata.

29-godišnji stoper ove je sezone odigrao 2749 minuta, više od bilo kojeg igrača bijelih. Gotovo sigurno bi se našao u prvoj momčadi da može igrati, ali ne samo da će propustiti derbi s Dinamom već i ostatak sezone. Šarlija još od kraja jesenskog dijela sezone i zimskih priprema vuče ozljedu trbušnog zida, a čini se da su ti problemi postali preveliki.

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka

Iskusni stoper odlučio se na konzervativno liječenje umjesto operativnog zahvata kako bi mogao igrati. Nastupao je uglasvnom kroz bolova, a pauzirao kada više nije mogao. Kako se bliži kraj sezone, čini se kao najbolje riješenje da Šarlija ode na operaciju kako bi bio spreman za početak sljedeće.

Bude li potvrđeno da Šarlija neće moći igrati, Garcia će ostati prilično tanak na stoperskim pozicijama. Koristiti će moći Darija Marešića, Rona Racija te mlade Marina Skelina i Roka Gabrića. 
ozljeda Zvonimir Šarlija derbi Dinamo Hajduk

