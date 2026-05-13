'Tako je dobro vidjeti te opet...': Dinamo je vratio sveti gral hrvatskog nogometa

Tako je dobro vidjeti te opet! – razlijegala se zaglušujuća pjesma Bad Blue Boysa osječkom Opus Arenom u čast vraćanja Svetog grala hrvatskog nogometa, Rabuzinovog Sunca, u Dinamovu riznicu trofeja. Tako je Dinamo nakon 2024. godine ponovno osvojio dvostruku krunu, a dobri čovjek iz Jablanice Mario Kovačević upisao se u birano društvo Dinamovih trenera koji su u istoj sezoni dohvatili naslove u prvenstvu i u Kupu, uz Kranjčara (dva puta), Barića, Ivankovića, Soldu, Jurčića, Čačića, Mamića (dva puta) i Jakirovića.

Dinamov trofej osladio se i Hajduku, koji će na ljeto u kvalifikacije za Europsku ligu.

- Htjeli smo završiti sezonu na ovakav način, staviti "točku na i" osvajanjem Kupa. Rekao sam igračima da izguštaju i zasluženo smo osvojili, bili smo bolji u današnjoj utakmici. Imao sam sreće da drugu godinu zaredom budem u finalu Kupa. Hvala Zvoni Bobanu i ljudima u Dinamu koji su mi dali da vodim ovaj klub. Proljetni dio nam je bio odličan i to me veseli – kazao je Kovačević i nastavio:

- Sretan sam, u Dinamu je sve dobro posloženo, Boban radi dobar posao. Sretan sam zbog svojih igrača, talentirani su, ima ih puno novih, ali smo se brzo posložili. Žao mi je da nismo zabili još koji gol, ali eto. Tražili smo se, ali smo se posložili. Čitao sam da smo predvidljiva ekipa, ne znam zašto je to tako. Svi prvaci su takvi, drago mi je da smo ustrajali na tom putu. Ovo je jedna od boljih sezona Dinama i žao mi je da se ne priča o tome, već o drugim stvarima. Volim proslaviti i mislim da smo zaslužili slaviti, to je i bit svega.

Dinamo je prelomio utakmicu u drugom poluvremenu na krilima dvostrukog strijelca Luke Stojkovića; kod prvog pogotka, šuta s 25 metara, loše je reagirao Rijekin kapetan, vratar Martin Zlomislić, a kod drugog Beljo je bio nesebičan asistent, a Stojković neumoljiv realizator u situaciji iz koje je mogao zabiti i s povezom na očima. I tako, u igrača odluke, jednog od najvažnijih i najuzbudljivijih u cijeloj sezoni prometnuo se mladić koji je prošle zime uz Dinamovu privolu trebao novo poglavlje karijere otvoriti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Danas je Luka Stojković najjača karika Dinamovog lanca. Život ponekad stvarno piše nevjerojatne romane...

- Čestitam Dinamu, zaslužili su pobjedu, odigrali su jako dobro. Čestitam i svojim igračima, bili su kompetitivni protiv boljeg Dinama. Htjeli smo se natjecati, pritiskati visoko. Dinamo je bio jako dobar s loptom i u obrani, u prvom dijelu im se nismo mogli suprotstaviti u posjedu. Završili smo prvo poluvrijeme sa šansom Tonija Fruka, mogli smo povesti. Dinamo je također u prvom dijelu imao nekoliko prilika, uspjelo nam je istrpjeti teške trenutke. U drugom dijelu smo pokušali izjednačiti, no Dinamo nas je na kraju pobijedio na kontre – kazao je Rijekin trener Victor Sanchez, te se dotaknuo i svog najboljeg igrača:

- Kad gubiš, kao trener, ne želiš izvaditi Fruka, no moramo misliti na njega i njegov potencijalni nastup za reprezentaciju. Drago mi je da se nije ozlijedio. Imamo još dvije utakmice, idemo se boriti za treće mjesto.

Dinamo ima 18 bodova prednosti nad Hajdukom, 33 boda više od Rijeke i osvojio je Kup. Je li Dinamo zaista toliko jači od ostatka lige?

- Dinamo ima veliku prednost s većim budžetom. Imaju veće kapacitete za dovođenje igrača više razine. Pogledajte Belju, nije danas zabio, no bio je konstantna prijetnja. Ovo po meni nije iznenađenje, čestitam Mariju Kovačeviću, donio je konstantu Dinamovoj momčadi koja prije nije postojala. Želim Dinamu da igra u što jačem europskom natjecanju, mislim da im je tamo mjesto – dodao je Sanchez.

Na kraju još jedna crtica: od 29 igrača Dinama i Rijeke koji su nastupili u finalu Hrvatskog kupa, hrvatske reprezentacije U-19 i U-21 imale su samo jednog predstavnika, Branka Pavića u dresu Rijeke. Dinamov junior Marko Zebić, koji je sjajno odradio derbi s Hajdukom, nije našao ni među pričuvnim igračima. Prednost je dobio Filipinac Tabinas.