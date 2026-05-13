© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Patrik Mršnik
Šampionska Rijeka ide na remont. Kreće novi moneyball na Rujevici, i to bez jednog čovjeka

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
David Jerkovic/PIXSELL
13.05.2026. u 21:40

Glave skupa, u bilježnice i statističke parametre, a onda - otkrivanje. Neki novi Fruk, Pašalić, Ivanović, neki novi Smolčić i Hodža iz vlastitog pogona.

Victor Sanchez nije uspio. Ako je i imao viziju, ona mu, zbog ovog ili onog razloga, nije prošla. Može tražiti izliku u jakom ritmu proljeća, može se uvijek izvaditi i na čestitavanje Dinamu, koje je triput ponovio u izjavi za televiziju nakon poraza u finalu Kupa. Može zazivati kletu sudbu što mu je u ključnom dijelu sezone odnijela Tonija Fruka na oporavak i skrenula ga s kursa koji ga je raketnom brzinom slao prema Mundijalu. Ipak, najrealnije od svega na kraju bilo bi da - samo ode.

Zazivao sam Sanchezovu smjenu na ovim recima još nedugo nakon što je došao. Osobno, spadam u red onih koje španjolski stručnjak apsolutno ničim nije zadivio, dapače. Rotirao je više od prometnika na križanju, uspostavljao linije i crtao sheme koje je malotko ustvari razumio. Bit će jako zanimljivo aktere ove današnje Rijeke čuti negdje, u kakvom podcastu za par godina, kada budu pričali o radu pod Sanchezom.

Nejasno je i ovoga puta bilo - što je to bila njegova ideja na Opus Areni. OK, obrambeno je to izgledalo zadovoljavajuće u prvom poluvremenu. Nije se Beljo tad naigrao pored srednjeg bloka, Rijeka je i znala izaći, ako ništa barem iz svoje obrambene trećine. Nije puno prijetila prema naprijed, ali onaj temeljni postulat je ispunjavala. No plavi su dizali ritam postupno i polako jeli utakmicu. Kad je propustilo kroz Zlomislića, bila je ispisana karta u jednom smjeru. Greda Mladena Devetka između prvog i drugog Dinamovog gola dolazi tek kao stilska figura...

Rijeka je prije godinu dana slavila dva trofeja. Kad odigraju dva preostala kola do kraja HNL-a, bijeli će momci odjahati u suton. Netko put Svjetskog prvenstva pa u neki drugi klub, netko pak samo u drugi klub, a netko će, valjda i ostati. Na Rujevici se opet sprema remont, a samo ljudi iz sportskog sektora znaju kakve će poteze vući na tržištu. Kao po već dosta puta ispričanoj priči, slijedi riječki moneyball. 

Glave skupa, u bilježnice i statističke parametre, a onda - otkrivanje. Neki novi Fruk, Pašalić, Ivanović, neki novi Smolčić i Hodža iz vlastitog pogona... A onda opet izgradnja, pa za godinu-dvje možda i napad na neku novu titulu. Krug je opet na početku. Bez Sancheza u sedlu, vrlo vjerojatno.
