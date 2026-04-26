Gabrijel Veočić u borbi za zlato na Svjetskom kupu u Brazilu

Veočić je u polufinalu u protiv mladog kanadskog boksača Josha Oforija (22) slavio podijeljenom odlukom sudaca 3:2 nakon dramatičnog preokreta u drugoj i trećoj rundi i trilera do posljednje sekunde.

Hrvatski je boksač prvu rundu izgubio s 0-5 nakon munjevitih razmjena s obje strane u kojima je naš prvak primio šokantni udarac za brojanje u finišu runde. Suočio se s neviđeno brzim, okretnim i odlučnim mladim Kanađaninom koji je bez respekta vraćao i odgovarao na sve Veočićeve akcije. U drugoj rundi Gabrijel je napao, sijevali su udarci, kontre i rekontre u otvorenoj borbi s obje strane i druga runda pripala je Veočiću 3-2. Uoči odlučujuće runde Kanađanin Ofori imao je 20-18 kod dvojice sudaca, a rezultat je bio poravnat 19-19 kod trojice sudaca. Veočić je dobio treću rundu s 3-2 kod trojice sudaca koji su mu dodijelili i drugu rundu, što je okrenulo rezultat na njegovu stranu 29-28, a dvojica sudaca.

Veočić je na Svjetskom kupu u Brazilu kao prvi nositelj, nakon višemjesečne stanke od SP-a u rujnu 2025. godine, nanizao pobjede nad trojicom vrhunskih suparnika - Talijanom Tumminellijem, Kinezom Hao Ran Duaom te Oforijem - a za zlato će se boriti protiv Wanderleya Pereire iz Brazila.

Brazilac Wanderley Pereira je Gabrijelov vršnjak (24), drugi nositelj na Svjetskom kupu koji je u polufinalu svladao Kazahstanca Diasa Molzhigitova, a prije toga Amerikanca Tyrica Trappa i Argentinca Nahuela Roldana. Pereira je osvojio srebro na SP-u u Taškentu 2023. godine (u srednjoj kategoriji), bio je srebrni na PanAmeričkim igrama 2023. godine i prvak Južne Amerike 2022. godine. Nastupio je uspješno na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. gdje ga je u četvrtfinalu za medalju zaustavio olimpijski i svjetski prvak, Ukrajinac Oleksandr Khyzhniak. Pereira je šesti na rang-listi WORLD BOXING, a Gabrijel Veočić četvrti.