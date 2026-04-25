Francis Ngannou izabrao protivnika za kraj karijere: I onda mogu u mirovinu

Bivši UFC-ov prvak teške kategorije Francis Ngannou borbama se vraća 16. svibnja na priredbi MVP promocije protiv bivšeg PFL-ovog prvaka Filipea Linsa.

Na istom eventu u Intuit Dome areni u Inglewoodu borbama se vraćaju legendarne MMA borkinje Ronda Rousey i Gina Carano, piše Croring.

Fanovi slobodne borbe godinama su maštali o obračunu kamerunskog udarača protiv jednog od najboljih MMA boraca Jona Jonesa, no do te borbe nikada nije došlo.

Ngannou se u nedavnom razgovoru za ESPN MMA osvrnuo na nikada dogovoren dvoboj protiv Jonesa.

– Nisam razočaran što nikada nije došlo do borbe s Jonesom. Razočaranje? Taj meč zapravo nikada nije bio na stolu, pa nemam za čime žaliti. Možda se to moglo dogoditi onda kada su ga koristili kao mamac. Bio je to samo trik kojim su me pokušali natjerati da potpišem novi ugovor – kazao je Francis Ngannou.

Kamerunac je početkom 2023. napustio UFC jer se nije dogovorio s promocijom o novim uvjetima, a nekoliko mjeseci kasnije je potpisao ugovor s PFL-om.

Odlaskom u drugu MMA organizaciju dobio je mogućnost biti aktivan i u drugim sportovima, pa je tako boksao protiv Tysona Furyja i Anthonyja Joshue. Premda je obje borbe izgubio, zaradio je 30-ak milijuna dolara.

Od odlaska iz UFC-a imao je samo jedan MMA nastup. U listopadu 2024. je u super-borbi u prvoj rundi nokautirao Brazilca Renana Ferreiru i osvojio naslov u PFL Super Fights teškoj kategoriji.

– Želim borbu protiv Jonesa prije nego što odem u mirovinu. Ne kažem da bi ta borba definirala moju karijeru, ali ako bih morao birati jedan meč za kraj, to bi bio dvoboj s njime. Odradimo to i onda mogu u mirovinu – podvukao je kamerunski udarač.