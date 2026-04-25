boks

Gabrijel Veočić osigurao medalju na Svjetskom kupu u Brazilu

Gabrijel Veočić ispao u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hina
25.04.2026.
u 15:50

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić (24) osigurao je odličje na Svjetskom kupu, koji se održava u Brazilu.

Veočić (24), dvostruki prvak Europe i brončani na Svjetskom prvenstvu, u četvrtfinalu je slavio protiv Kineza Hao Ran Dua jednoglasnom odlukom sudaca (3-2, 5-0 i 5-0).  Od osiguranog odličja, još više raduje suvereni Gabrijelov povratak u svjetski ring u punoj formi nakon sedmomjesečne stanke operacija slijepog crijeva poslije Svjetskog prvenstva u Liverpoolu.

Naš prvak u polufinalu će se boriti protiv mladog prvaka Kanade Joshue Oforija (22).

Osječki boksač Luka Pratljačić (28) nije uspio dohvatiti odličje na Svjetskom kupu u Foz do Iguacu, u četvrtfinalnoj borbi zaustavio ga je Azerbajdžanac Mahamad Abdulajev jednoglasnom odlukom sudaca.

I najbolja hrvatska boksačica Sara Beram (31) u trećem meču oprostila se od natjecanja i borbi za medalje.Sara je u četvrtfinalu zaustavljena tijesnom podijeljenom odlukom sudaca 3-2 protiv  Engleskinje Sache Hickey (22), aktualne prvakinje Europe U-23. 
