VIDEO Nikolina Ćaćić ostala bez zlata: Sudac je prekinuo borbu, a nisam niti ušla u meč

Prije no što je i stigla osjetiti distancu i posložiti u glavi kako će boksati, Nikolina Ćaćić je ekspresno izgubila finale Prvenstva Europe do 22 godine u Poreču. Svojim silovitim lijevim direktima iznenadila ju je Hatice Akbas, 20-godišnja Turkinja koja se pokazala bržom boksačicom.

No, to što je Akbas bila eksplozivnija ne znači i da bi dobila ovu borbu da je sudac u ringu dozvolio da ona potraje. A on je, već u prvoj rundi, brzinski dosudio Nikolini tri nokdauna što je pak, po pravilima, dovelo do prekida borbe.

- Sve se jako brzo odvilo i po mom mišljenju to su bila bespotrebna brojanja. Nisam još niti ušla u meč a sudac je već odlučio prekinuti borbu - kazala je razočana Ćaćić koja je u ovom slučaju prošla kao da je nastupala u Turskoj a ne u Poreču, u svom dvorištu.

Gledajući ovu borbu, mnogi su treneri ustvrdili da se to u ovom uzrastu, s toliko preventive, ne radi, a naročito ne u finalu. Jedno brojanje je možda i moglo biti preventivno, no preostala dva su bila posve ishitrena.

- Od ni jednog od tih udaraca nisam bila uzdrmana i sudac je bespotrebno brojao i jako brzo prekinuo meč - naglasila je Nikolina koja će se morati utješiti sa trećim srebrom u karijeri na velikim međunarodnim natjecanjima.

Naime, nakon što je bila doprvakinja Europe i svijeta u mlađem uzrastu, a to su ujedno i jedine medalje za hrvatski ženski boks, sada je stigla i prva (mlađe)seniorska medalja i to sve pod ravnanjem njena dugogodišnjeg trenera Franje Kristića.

- Ponosna sam radi svega toga i vrlo brzo se vraćam u dvoranu jer me u svibnju čeka Prvenstvo Europe a potom su i Mediteranske igre. Ovo je tek početak jer ja se tek gradim u boksačicu i nadam se da me čeka još puno ovakvih medalja.

Poznavajući Nikolininu predanost, nije nam teško povjerovati u ove njene riječi jer svojedobno je čak i maturalac propustila radi boksa o čemu nam je svojedobno kazala:

- Da moji školski kolege su išli u Grčku a ja na natjecanje. No, nije mi žao jer sam svjesna da nešto moram žrtvovati da bih se probila u svijetu boksa. To mi više ne pada toliko teško jer znam da će u mom životu biti vremena i za putovanja i druženja s prijateljima.