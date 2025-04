VIDEO Ni Dončićevih čudesnih 37 koševa nisu pomogli Lakersima protiv Timberwolvesa

Ponajbolji europski košarkaš Luka Dončić postigao je 37 koševa u svom prvom nastupu u NBA doigravanju u dresu Los Angeles Lakersa, ali to im nije pomoglo da pred svojim navijačima dođu do pobjede u prvoj utakmici serije prvog kola, u kojoj su Minnesota Timberwolvesi slavili s uvjerljivih 117-95. U prvoj četvrtini je sve izgledalo dobro za Lakerse, koji su nakon početnih 12 minuta vodili s 28-21. No, uslijedio je preokret u kojem su gosti iz Minneapolisa na poluvrijeme otišli s +11 (59-48), a u trećoj četvrtini tu prednost povećali do najvećih 27 koševa. Lakersi su početkom zadnje četvrtine uspjeli spustiti zaostatak na manje od 15 koševa, ali do jednoznamenkastog zaostatka više nisu došli. Na kraju su gosti opet otišli iznad 20 koševa prednosti i slavili uvjerljivu pobjedu.

Jaden McDaniels je s 25 koševa i devet skokova predvodio strijelce Minnesote, a Anthony Edwards je završio dvoboj s 22 poena, osam skokova i devet asistencija. Naz Reid je ubacio 23 koša, a Julius Randle je dodao 16 poena za pobjednike. Timberwolvesi su imali 51,2 posto šuta iz igre i pogodili 21 od 42 pokušaja za tricu.

U inače savršenoj večeri gostiju, jedini zabrinjavajući trenuci su bile ozljede Edwardsa i Naza Reida. Minnesota je imala prednost 88-64 kada je Edwards nezgodno pao nakon ulaza na koš i otišao u svlačionicu tri minute prije kraja treće četvrtine. Vratio se u igru u drugoj minuti zadnje četvrtine. Reid je napustio igru 9:26 minuta do kraja, nakon što je slučajno primio udarac laktom u glavu od igrača Lakersa, Jarreda Vanderbilta.

Luka Dončić je uz 37 koševa imao osam skokova, LeBron James završio dvoboj s 19 poena. a samo je još Austin Reaves imao dvoznamenkasti učinak sa 16 koševa. Lakersi su imali 39,8 posto uspješnih šutova i nisu mogli energetski odgovoriti na igru Minnesote.

"Očito moramo bolje kontrolirati stvari koje možemo kontrolirati, i mislim da to nismo dovoljno dobro napravili... kad su nas pritisnuli u toj drugoj četvrtini. Znamo da imaju puno igrača koji mogu šutirati izvana pa moramo bolje izlaziti na njih", rekao je LeBron James analizirajući prvu utakmicu.

Druga utakmica serije na rasporedu je u noći s utoraka na srijedu po srednjoeuropskom vremenu u Los Angelesu.

Za razliku od Lakersa, New York Knicksi nisu razočarali svoje navijače, iako su nešto više od devet minuta prije kraja zaostajali osam koševa za gostujućim Pistonsima. No, tad je uslijedila serija Knicksa 21-0 u kojoj su goste ostavili bez ubačaja gotovo četiri i pol minute i prelomili dvoboj na svoju stranu. Završilo je 123-112 za Knickse koji su u zadnjoj četvrtini imali čak 70,8 posto šuta iz igre.

"Moraš pobjeđivati na različite načine. Naravno da bih volio da nismo zaostajali za osam poena, ali onda jednostavno moraš pronaći način da pobijediš", rekao je glavni trener Knicksa Tom Thibodeau.

Jalen Brunson je imao lošiji početak, ali je poveo momčad prema pobjedi u zadnjoj četvrtini i završio dvoboj s 34 koša i osam asistencija, iako je tijekom završnih minuta treće četvrtine dvaput odlazio u svlačionicu zbog problema sa skočnim zglobom.

OG Anunoby je uz 23 poena imao pet ukradenih loptu i Karl-Anthony Towns je spojio 23 koša, 11 skokova i pet asistencija. Cameron Payne je ubacio 13 poena, a Josh Hart 13. Strijelce Detroita, koji je nakon šest sezona bez nastupa u doigravanju ponovno u igri za trofej, predvodio je Tobias Harris s 25 koševa. Cade Cunningham je ubacio 21 poen uz 12 asistencija, ali je imao i šest izgubljenih lopti od 21 koliko su ih imali svi igrači Pistonsa.

"Izgubljene lopte su im omogućile lake poene. Ako pogledate zadnje tri, četiri minute - previše laganih poena iz protunapada", rekao je Tobias Harris.

Malik Beasley je završio s 20 poena, a Tim Hardaway Jr. je dodao 19 za Pistonse koji su u zadnjoj četvrtini imali samo 31,8 posto šuta iz igre (7/22). Druga utakmica je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu u New Yorku.