VIDEO Navijači vrijeđali Borjana i suprugu pa skandirali Vukovaru: Golman Zvezde dignuo tri prsta

Poprilično ružne scene dogodile su se na utakmici Hrvatske i Kanade, navijači su vrijeđali Milana Borjana svih 90 minuta, a ni vratar Zvezde im nije ostao dužan.

Srpski portali i 24 sata pišu da su Borjanovi kontakti s loptom popraćeni gromoglasnim zvižducima. Vrijeđali su golmana Kanade, pa njegovu suprugu, pa opet njega... Na kraju su hrvatski navijači zapjevali: 'Pet komada, to je naša nada'

Kada se skandiralo Vukovaru, Borjan je provokativno dignuo tri prsta i tako dodatno 'dolijevao ulje na vatru'.

- To mnogo govori o njima. Vrijeđanje, prijetnje i takva doza primitivizma. Dosta prijatelja imam iz Hrvatske i nikada nisam gledao tko je odakle. Ja ću se uvijek ponositi s mjestom rođenja. Kada sam se rodio, 1987. godine, rodio sam se u Republici Srpskoj Krajini i uvijek ću se time dičiti. Svatko ima pravo misliti drugačije. Mogu me mrziti, mogu me voljeti, ali nikad mi ne mogu promijeniti mjesto rođenja - rekao je Borjan srpskim medijima nakon ždrijeba skupina SP-a.

