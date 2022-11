Gdje je izbornik Kanade? Dalić: Čovjeka nema, nije došao čestitati

Nakon velike pobjede protiv Kanade (4:1) u 2. kolu skupine SP-a izbornik Hrvatske Zlatko Dalić čestitao je svojim igračima, zahvalio navijačima Hrvatske, a nije zaboravio niti na izbornika Kanade Johna Herdmana. Njegove vulgarne izjave o *jebavanju Hrvatske bile su poseban motiv hrvatskim igračima, kazao je to i junak hrvatske pobjede Andrej Kramarić koji je Herdmanu poslao posebnu zahvalu nakon nadahnute predstave.

A Herdmana nije bilo nigdje, Dalić je novinarima kazao da mu izbornik Kanade nije došao ni čestitati na pobjedi, što je uobičajeni dio protokola nakon utakmice.

"Ne, nisam vidio izbornika Kanade. Nije se pojavio, nije mi čestitao. Ja tako nisam odgojen. Odgojen sam tako da protivniku uvijek čestitam. Gospodin je očito ljut. Očito je i kvalitetan trener, ali o sportskoj kulturi i pristojnosti još mora puno učiti", kazao je Dalić, dodavši da utakmice poput ove mogu dobiti samo velike ekipe.

Od prve sekunde gubimo 1:0 i to od ekipe koja ima tako veliku energiju i polet... Zabili su nam i napali nas još jače. No mi smo primirili susret i pobijedili. To rade samo sjajne momčadi koje dišu zajedno i imaju veliki motiv. To rade momčadi koje odlikuje vjera i odlučnost, a to je Hrvatska. Ismijavali su me kad sam rekao da je Maroko jaka momčad, a vidjeli smo kako je Belgija završila, poražena je 2:0' Nećemo se uzdignuti sad u pobjedi, ostat ćemo smireni i tražiti prolaz dalje. Mi nismo ništa napravili, idemo po pobjedu protiv Belgije, i nama i njima je to zadnja šansa", poručio je Dalić iz Katara.

Posebno se osvrnuo i na polemiku oko izbora prvog napadača Hrvatske.

'Već ranije sam rekao da Hrvatska ima četiri napadača. A Krama....Otkako sam izbornik Hrvatske on uvijek riješi i uvijek da što mora. On nikad nije upitan. Najvažnije je da je on u svojoj glavi raščistio stvari, ustvari raščistili smo on i ja koja je njegova pozicija. On šuti i radi svoj posao. To mu se vratilo i svaka mu čast na ovoj predstavi'

>> Specijalna SP emisija, pogledajte kako se slavi u studiju Večernjeg: 'Pa on je čudo, ovakav igrač rodi se jednom u 50 godina. Dalić? Taj sve pogađa!'

Vrijeme početka: 0:09