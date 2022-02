VIDEO Navijači Hajduka stigli i do NBA parketa: Podržali su 'Velikog Babu'

Košarkaši Utah Jazza pobijedili su Denver Nuggetse sa 108-104 uz 15 koševa hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića. Kod domaćina zbog ozljeda nije bilo Donovana Mitchella i Rudyja Goberta, a najefikasniji su bili Trent Forrest sa 18 koševa i osam asistencija, te Mike Conley sa 17 koševa, dok su naš Bojan Bogdanović, Royce O'Neale i Rudy Gay zabili po 15 koševa. Bogdanović je imao šut 5-16, pri čemu je promašio sva tri pokušaja za tri poena. Dodao je i sedam koševa, te dvije asistencije.

Prije utakmice, Bogdanović je dobio lijepo iznenađenje. Naime, tri navijača i jedna navijačica Hajduka došli su u dresovima splitskog kluba i s Hajdukovom zastavom na utakmicu te se i fotografirali s Babom.

- Važno pitanje: Trebamo li Bogdanovića zvati Veliki Babo? - upitali su se jazzeri.

Important question: Should we be calling @44bojan Big Babo??? pic.twitter.com/jJYz9aYrVf — Utah Jazz (@utahjazz) February 3, 2022

Za Utah je ovo prva pobjeda nakon pet uzatopnih poraza, te tek treća u zadnjih 14 susreta. Ujedno to je 31. pobjeda Jazza ova sezone nakon koje su zadržali četvrtu poziciju na Zapadu.

Domaćin je bolje ušao u susret, poveo je 11-4 i 19-10, no Denver je u drugom dijelu uvodne četvrtine okrenuo rezultat i poveo sa 30-28. U drugoj dionici gosti su bili u stalnom vodstvu, najviše sa sedam razlike (47-40), no na odmor su otišli s minimalnom prednošću (61-60). Utah je u trećoj četvrtini okrenuo rezultat, no prednost domaćina niti u jednom trenutku nije iznosila više od pet razlike. Denver je tri minute prije kraja izjednačio na 97-97, no domaćin je odgovorio serijom 9-2 i u posljednju minutu ušao sa +7 i do kraja susreta obranio prednost za konačnih 108-104.