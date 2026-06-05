Tko će naslijediti Modrića i Messija? Prije svjetskog prvenstva pojavilo se važno pitanje

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić je među igračima koji su tijekom karijere osvajali "Zlatnu loptu", nagradu za najboljeg nogometaša svjetskog prvenstva. Ukupno je 11 igrača u povijesti osvojilo "Zlatnu loptu", a posljednji je kapetan argentinske reprezentacije Lionel Messi.

Zanimljivo, čak sedam igrača je osvojilo nagradu, a da njihova momčad nije osvojila naslov prvaka. Nažalost, među njima je i Modrić. U sadašnjem obliku ‘Zlatna lopta’ se dodjeljuje od SP-a u Španjolskoj 1982. godine kada je najboljim igračem turnira proglašen Talijan Paulo Rossi.

Nakon njega nagradu su dobili i Argentinac Diego Maradona (1986), Talijan Salvatore Schillacii (1990), Brazilci Romario (1994) i Ronaldo (1998), Nijemac Oliver Kahn (2002), Francuz Zinedine Zidane (2006), Urugvajac Diego Forlan (2010) i dva puta Argentinac Lionel Messi (2014, 2022).

Dobitnici "Zlatne lopte":

1982 - Paolo Rossi (Italija)

1986 - Diego Maradona (Argentina)

1990 - Salvatore Schillaci (Italija)

1994 - Romario (Brazil)

1998 - Ronaldo (Brazil)

2002 - Oliver Kahn (Njemčaka)

2006 - Zinedine Zidane (Francuska)

2010 - Diego Forlan (Urugvaj)

2014 - Lionel Messi (Argentina)

2018 - LUKA MODRIĆ (HRVATSKA)

2022 - Lionel Messi (Argentina)