VIDEO Mbappe odigrao prvu utakmicu za Real Madrid u La Ligi. Dres sa susreta poklonio posebnoj osobi

Zvijezda španjolskog nogometnog velikana Real Madrida Francuz Kylian Mbappe poklonio je svoj dres legendarnom španjolskom tenisaču Rafaelu Nadalu nakon utakmice protiv Mallorce.

"Kraljevski klub" je novu sezonu Primere otvorio odigravši na gostovanju 1:1 protiv Mallorce. Na tribinama stadiona Son Moix bio je i legendarni španjolski tenisač Rafael Nadal, koji je veliki Realov navijač.

Kylian Mbappé gave Rafa Nadal his Real Madrid jersey.



Iconic moment between two of the biggest athletes in the world.



pic.twitter.com/vSZ7zYY3aP