VIDEO Legenda ukrajinskog nogometa u suzama: Obitelj mi je tamo, molim vas...

Legendarni ukrajinski nogometaš i bivši izbornik Andrij Ševčenko već danima apelira za pomoć i prestanak rata u rodnoj mu zemlji, žrtvi ruske agresije.

Nekadašnji igrač klubova kao Dinamo Kijev, Milan i Chelsea, gostovao je u emisiji na talijanskoj televiziji RAI te se rasplakao i u suzama tražio pomoć za Ukrajinu.

Foto: Alexander Ryumin/NEWSCOM DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC - MARCH 6, 2022: An evacuated Mariupol civilian talks on the phone at a relief centre for evacuees of the DPR Emergency Service in the village of Bezymennoye. On 5 March 2022, Russia's Defence Ministry announced a cease-fire from 10am Moscow time and opened humanitarian corridors for civilians near Mariupol and Volnovakha. Ukraine's authorities expect 200,000 civilians to leave Mariupol and more than 15,000 civilians to leave Volnovakha using the humanitarian corridors. Alexander Ryumin/TASS Photo via Newscom Photo: Alexander Ryumin/NEWSCOM

- Molim vas, otvorite svoje srce mom narodu, ženama, djeci i starcima kojima je potrebna tolika pomoć. Neka osjete ono što sam ja osjetio od vas. Ne mogu gledati šta se događa u mojoj zemlji - poručuje Ševčenko i nastavlja:

- Moja majka, sestra i članovi moje obitelji još uvijek su u Ukrajini i svaki dan razgovaram s njima. Bio je njihov izbor da ostanu tamo. Govore mi istinu šta se događa u državi – bombardirani gradovi, ubijena djeca i starci. Moramo uvjeriti Rusiju da zaustavi sukob, da pronađe diplomatsko rješenje za zaustavljanje rata.

