VIDEO Kaos u Iraku! Novinari napali izbornika nakon ispadanja iz Azijskog kupa

Azijska nogometna federacija (AFC) povukla je u utorak akreditacije "agresivnim" novinarima koji su maltretirali iračkog izbornika Španjolca Jesusa Casasa nakon eliminacije u osmini finala Azijskog kupa nacija koji se održava u Katru.

Irak je u susretu osmine finala vodio protiv Jordana sa 2-1 sve do sudačke nadoknade, a potom je u sudačkoj nadoknadi primio dva pogotka i na opće iznenađenje ispao iz natjecanja.

Iraqi Press ATTACK Jesus Casas after Iraq lose to Jordan in the last minute.



Chaos in the conference room.#AsianCup2023 pic.twitter.com/wHXONVS3fY