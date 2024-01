Kovačeva pozicija u Wolfsburgu sve je slabija. Mora hitno prekinuti loš niz

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trenutni trener Wolfsburga, Niko Kovač (52) , proživljava poprilično izazovnu sezonu na klupi njemačkog prvoligaša. U utakmici 19. kola Bundeslige s Kolnom su odigrali neriješeno (1:1). Tako se sada nalaze na 15. mjestu ljestvice s 22 boda.

Kovačeva momčad je primila pogodak u 38. minuti. Svega dvije minute poslije rezultat je poravnao Kevin Paredes. Međutim, nisu mogli doći do preokreta te su time produljili niz bez pobjeda koji traje već četiri kola.

Posljednju je prvenstvenu pobjedu Wolfsburg upisao 16. prosinca protiv Darmstadta (1:0). Zatim je uslijedio poraz od Bayerna (2:1) i podjela bodova s Mainzom (1:1), Heidenheimom (1:1) te Kolnom (1:1).

Najveći njemački sportski magazin, Kicker, piše kako ga ovaj slijed stavlja u sve težu poziciju, no ističu kako će imati još prilika. Prva mu se smiješi protiv Hoffenheima u nedjelju 4. veljače. Sportski direktor kluba Sebastian Schindzielorz istaknuo je kako ovu rezultatsku krizu rješavati u suradnji s Kovačem.

Kovač je klupu njemačkog prvoligaša preuzeo 2022. godine. Transfermarkt navodi kako je do sada bio njihov strateg u 59 utakmica uz prosjek od 1.41 osvojenih bodova po susretu. Ugovor mu vrijedi do ljeta iduće godine. Kovač je do sada prikupio pozamašno trenersko iskustvo radeći u mladoj i seniorskoj hrvatskoj reprezentaciji, Eintrachtu iz Frankfurta, Bayernu i Monacu.

