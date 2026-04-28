Zašto tako malo Hrvata odlazi u Rusiju? 'Tržište nije zatvoreno, nego je stvar novca'

Poznati nogometni agent Dmitrij Seljuk, najpoznatiji po zastupanju Yaye Tourea, objasnio je za RB Sport zašto u Rusiji ima tako malo hrvatskih igrača. Vjeruje da je to stvar novca.

- Hrvatsko tržište nije zatvoreno za Rusiju nego je jednostavno je lakše zaraditi na Srbima, Brazilcima ili Latinoamerikancima - rekao je Seljuk te objasnio:

- S transferima u Europu sve je transparentno; možete vidjeti ide li novac u Hrvatsku ili ne. Koliko se sjećam, predsjednik jednog od klubova tamo je u jednom trenutku čak bio i zatvoren.

Seljuk kaže da to ne znači da u Hrvatskoj više nema dobrih igrača.

- Ne. Ima dobrih igrača čak i u Mongoliji ako ste ih sposobni pronaći - rekao je Seljuk.