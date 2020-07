VIDEO Jesi li ponosan na sebe, frajeru? UFC-ov borac divljački nokautirao starijeg čovjeka

Mike Perry, UFC-ov borac velter kategorije, sudjelovao je u utorak navečer u stravičnom skandalu.

Borilačke web stranice, društvene mreže i forumi gore nakon što je u javnost dospjela snimka nastala u jednom baru unutar savezne države Teksas, prenosi portal Fightsite.

Na njoj ga vidimo u svađi sa starijim čovjekom, na kojeg je u jednom trenutku divljački nasrnuo i naposljetku nokautirao.

Već na samom početku snimke očigledno je da je Perry potpuno izvan kontrole dok ga njegova djevojka pokuša izvesti iz bara.

Što ga je isprovociralo, zasad nije jasno, ali pojedini američki portali izdvajaju da je do tog trenutka već napao jednog gosta i uz to odbijao zamolbe osoblja da napusti ugostiteljski objekt u Lubbocku.

Zatim se upušta u žestoku verbalnu raspravu s dotičnom starijim gospodinom kojeg na kraju silovito udara. Perry nakon tog nokauta upozorava i ostale da će jednako proći ako mu se približe, dok na svoju djevojku galami i optužuje je da nije na njegovoj strani.

Portal TMZ navodi da je žrtva njegova napada još uvijek bila u nesvijesti kada je stigla policija, ali Perry svejedno nije uhićen.

Mike Perry is trash and needs help. pic.twitter.com/7k71NKFvUx