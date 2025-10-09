VIDEO Javili su nam se navijači koji godinama nisu propustili utakmicu Hrvatske. Evo što su poslali

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će u Pragu imati snažnu podršku s tribina. Stotine hrvatskih navijača cijeli dan su se okupljale na nekoliko punktova u češkoj prijestolnici. Pjesma, navijanje i odlično ozračje uvertira su u kvalifikacijsku utakmicu u kojoj vatreni imaju priliku definitivno osigurati plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo sljedeće godine.

Na društvenim mrežama cijeli dan fanovi objavljuju brojne fotografije i video sadržaj u kojem se glasno i složno navija za Hrvatsku... Iz Zagreba su dan prije utakmice u Prag stigli i članovi navijačke udruge 'Sinovi' koji već godinama ne propuštaju niti jednu utakmicu naše reprezentacije, posebice one gostujuće. Neizostavni rekvizit na svakoj utakmici je i fotografija Mila Hrnića, legendarnog hrvatskog pjevača, a njegova uspješnica 'Kome bi šumilo, more moje sinje' jedna je od omiljenih pjesama ovog posebno simpatičnog društva...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Sinovi' su vatrenima obišli brojne europske gradove zadnjih godina. Branimir i Mario Musa, Ivan Rogić i ostali članovi spomenute navijačke udruge već su veterani kada je u pitanju praćenje naše nogometne reprezentacije. Veliki navijači vatrenih nisu tako propustili niti ovo gostovanje. Uostalom, već su pripremili aranžmane za odlazak na Svjetsko prvenstvo gdje će snažno bodriti naše dečke sljedeće godine.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Emocije koje možemo doživjeti prateći hrvatsku reprezentaciju ne mogu se mjeriti ni sa čim. Samo da priča o uspjehu vatrenih i dalje potraje. Češka pada i večeras - kazao je Ivan Rogić. Dečki su se potrudili i poslali nam samouoči večerašnje utakmice...