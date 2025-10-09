Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Navijačko ozračje

VIDEO Javili su nam se navijači koji godinama nisu propustili utakmicu Hrvatske. Evo što su poslali

Foto: privatni album
1/9
Autor
Željko Janković
09.10.2025.
u 18:14

Na društvenim mrežama cijeli dan fanovi objavljuju brojne fotografije i video sadržaj u kojem se glasno i složno navija za Hrvatsku... Iz Zagreba su dan prije utakmice u Prag stigli i članovi navijačke udruge 'Sinovi' koji već godinama ne propuštaju niti jednu utakmicu naše reprezentacije, posebice one gostujuće.

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će u Pragu imati snažnu podršku s tribina. Stotine hrvatskih navijača cijeli dan su se okupljale na nekoliko punktova u češkoj prijestolnici. Pjesma, navijanje i odlično ozračje uvertira su u kvalifikacijsku utakmicu u kojoj vatreni imaju priliku definitivno osigurati plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo sljedeće godine.

Na društvenim mrežama cijeli dan fanovi objavljuju brojne fotografije i video sadržaj u kojem se glasno i složno navija za Hrvatsku... Iz Zagreba su dan prije utakmice u Prag stigli i članovi navijačke udruge 'Sinovi' koji već godinama ne propuštaju niti jednu utakmicu naše reprezentacije, posebice one gostujuće. Neizostavni rekvizit na svakoj utakmici je i fotografija Mila Hrnića, legendarnog hrvatskog pjevača, a njegova uspješnica 'Kome bi šumilo, more moje sinje'  jedna je od omiljenih pjesama ovog posebno simpatičnog društva...

'Sinovi' su vatrenima obišli brojne europske gradove zadnjih godina. Branimir i Mario Musa, Ivan Rogić i ostali članovi spomenute navijačke udruge već su veterani kada je u pitanju praćenje naše nogometne reprezentacije. Veliki navijači vatrenih nisu tako propustili niti ovo gostovanje. Uostalom, već su pripremili aranžmane za odlazak na Svjetsko prvenstvo gdje će snažno bodriti naše dečke sljedeće godine.


- Emocije koje možemo doživjeti prateći hrvatsku reprezentaciju ne mogu se mjeriti ni sa čim. Samo da priča o uspjehu vatrenih i dalje potraje. Češka pada i večeras - kazao je Ivan Rogić.  Dečki su se potrudili i poslali nam samo djelić ozračja uoči večerašnje utakmice... 

Ključne riječi
Reprezentacija Hrvatska Prag Navijači

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još