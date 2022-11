VIDEO Iranci odbili pjevati himnu u čast žrtvama prosvjeda u svojoj zemlji

Utakmica je bila gotova nakon prvog poluvremena, kazao je nakon poraza od Engleske (2-6) na Svjetskom prvenstvu iranski izbornik Carlos Queiroz.

- Moje gledište je jednostavno i vrlo pragmatično. Utakmica je bila gotova nakon prvog poluvremena, a jedini cilj nakon toga bio je uživati ​​u igri, ostati hrabar i pokušati igrati naš nogomet. Razlika je bila od samog početka između vrlo natjecateljskog nogometa, koji igraju Englezi, i naših igrača koji nemaju isto iskustvo. Ali mi pobjeđujemo ili učimo. Danas smo puno naučili od ove engleske momčadi i bit ćemo bolje pripremljeni protiv Walesa - kazao je Portugalac Carlos Queiroz, koji je na mjestu izbornika Irana naslijedio Hrvata Dragana Skočića.

Kapetan Alireza Jahanbakhsh nedavno je rekao da će igrači zajedno odlučiti da li hoće li ili ne pjevati državnu himnu u znak podrške žrtvama prosvjednog pokreta u Iranu. Tijekom vikenda nekoliko iranskih nogometaša izrazilo je sućut obiteljima poginulih tijekom prosvjeda i solidarnost s prosvjednim pokretom koji je meta represije iranskih vlasti.

I iranski navijači koji su navijali za svoj tim koji je danas izgubio od Engleske također su bili tužni zbog situacije u svojoj zemlji, gdje vlasti guše prosvjedni pokret koji je započeo u rujnu nakon smrti mlade Iranke u pritvoru zbog nošenja neprikladne odjeće.

Među tisućama navijača neki su stigli iz Irana, a drugi su u Kataru kao pripadnici dijaspore.

Među tisućama navijača neki su stigli iz Irana, a drugi su u Kataru kao pripadnici dijaspore. Mnoge od njih nosile su majice s natpisom "Žena život sloboda", što svjedoči o njihovom protivljenju iranskim vlastima. Slogan s majica osvanuo je na transparentu postavljenom na stadionu prije početka utakmice, ali je kasnije uklonjen.

Prije utakmice brojni Iranci na društvenim su mrežama pozvali navijače na stadionu da u 22. minuti utakmice skandiraju ime Mahse Amini, koja je umrla u pritvoru u 22. godini. No, ništa se nije dogodilo u 22. minuti utakmice.