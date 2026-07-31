Dinamo iz Bukurešta zavijen u crno: u stravičnoj nesreći poginuo dugogodišnji član, bio je dobri duh kluba

Mirno jutro u slikovitom rumunjskom gradu Câmpulungu, smještenom u okrugu Argeș, pretvorilo se u scenu užasa i nevjerice. Mlada momčad, druga ekipa slavnog Dinama iz Bukurešta, nalazila se na pripremama, daleko od gradske vreve, kaleći se za nadolazeće sportske izazove. Kao i svakog dana, krenuli su na jutarnji trening, a putovanje koje je trebalo biti tek rutinski dio njihovog sportskog dana, postalo je kobno. U unajmljenom minibusu nalazilo se 16 osoba - mladi nogometaši i članovi stručnog stožera. No, idilu priprema prekinuo je trenutak koji će zauvijek ostati urezan u sjećanje preživjelih i u povijest kluba. Iznenada, vozilo je postalo nekontrolirano. Vozač je, prema prvim i neslužbenim informacijama koje je kasnije potvrdio i sam klub, doživio težak zdravstveni problem. Sumnja se na iznenadni srčani udar koji ga je onesposobio za upravljanje vozilom. U djeliću sekunde, minibus je skrenuo s kolnika, prešao preko rubnika i svom silinom se zabio u stablo pokraj ceste. Silina udarca bila je razorna, a zvuk lomljenja metala i stakla bio je prvi vjesnik tragedije koja se upravo odvila.

Uslijedile su scene kaosa i panike. Putnici u minibusu, od kojih su mnogi bili u polusnu na putu prema terenu, odjednom su se našli usred noćne more. Zbog velikog broja putnika i ozbiljnosti situacije, hitne službe odmah su aktivirale takozvani "Crveni plan za intervenciju", protokol koji se pokreće u slučajevima masovnih nesreća i zahtijeva koordiniranu akciju velikog broja resursa. Na mjesto nesreće u Câmpulung Muscelu upućene su brojne ekipe: vatrogasna vozila, specijalno vozilo za spašavanje i izvlačenje unesrećenih, kola hitne pomoći, vozilo za transport većeg broja žrtava, pa čak i helikopter SMURD-a. Lokalne vlasti potvrdile su da je intervencija bila iznimno složena, budući da su dvije osobe ostale prikliještene u smrskanom vozilu te su ih vatrogasci morali izvlačiti pomoću hidrauličnih alata. Prizor je bio potresan: uništeno vozilo omotano oko stabla, rasuti dijelovi po cesti i ozlijeđeni mladići kojima se pružala prva pomoć. Cijelo područje bilo je blokirano dok su spasioci vodili bitku s vremenom kako bi pomogli svima i spriječili još veće posljedice.

Unatoč nadljudskim naporima spasilačkih ekipa, za jednu osobu, nažalost, nije bilo spasa. Udarac je bio prejak, a ozljede preteške. Na mjestu nesreće preminuo je Constantin Covaciu, poznatiji pod nadimkom "Gogu", dugogodišnji i cijenjeni član medicinskog stožera. Prema informacijama koje su kasnije podijelili rumunjski mediji, Covaciu je sjedio na suvozačevom mjestu, odmah do vozača, te je primio najjači udar.

Gubitak Constantina Covaciua za Dinamo je bio više od gubitka člana stožera; bio je to odlazak čovjeka koji je utjelovljivao duh i povijest kluba. U dobi od 58 godina, "Gogu" je bio jedan od veterana, čovjek iz sjene čiji je doprinos bio nemjerljiv. U klubu je radio više od dva desetljeća, prošavši put od rada s mlađim kategorijama do prve momčadi u vrijeme kada je na klupi sjedio legendarni trener Ioan Andone. Bio je maser, fizioterapeut, ali za mnoge generacije igrača i puno više od toga - bio je savjetnik, prijatelj i osoba od povjerenja. Prije nego što je svoj profesionalni život posvetio medicinskoj skrbi za sportaše, Covaciu je i sam bio nogometaš. Igrao je za poznati rumunjski klub Sportul Studențesc, gdje je dijelio svlačionicu s imenima poput Marcela Corașa i Mihaila Mariana.

Ta nogometna prošlost davala mu je jedinstveno razumijevanje potreba igrača, kako fizičkih, tako i psihičkih. Njegova povezanost s Dinamom bila je i obiteljska. Ljubav prema plavo-bijelim bojama prenio je i na sina Daniela, koji je također radio kao maser u Dinamovoj nogometnoj akademiji, nastavljajući obiteljsku tradiciju. U posljednje vrijeme, Covaciu je bio dio stožera druge momčadi, gdje je stigao zajedno s trenerom Adrianom Ropotanom kako bi svojim iskustvom pomogao u razvoju mladih talenata.

Dok je vijest o smrti Constantina Covaciua šokirala sportsku javnost, pažnja je bila usmjerena i na stanje ostalih putnika. U nesreći je ozlijeđeno više osoba, a najteže je prošao glavni trener druge momčadi, Adrian Ropotan. Bivši igrač Dinama i nekadašnji rumunjski reprezentativac, 40-godišnji Ropotan, zadobio je tešku ozljedu - otvoreni prijelom jedne ruke. Odmah je prevezen u bolnicu gdje je hospitaliziran i podvrgnut liječničkoj skrbi. Klub je u svom priopćenju umirio navijače, istaknuvši kako je Ropotan izvan životne opasnosti i da je njegovo stanje stabilno. Ostali putnici, mahom mladi igrači i članovi stožera, također su prevezeni u bolnicu na detaljne preglede. Srećom, potvrđeno je da su svi zadobili lakše ozljede i da se nalaze na sigurnom. Iako su fizički izvan opasnosti, psihološki oporavak od proživljene traume bit će dug i težak proces. Svjedočenje takvoj tragediji, gubitak kolege i prijatelja te vlastita ugroženost ostavit će dubok trag na svima koji su se tog jutra nalazili u minibusu.

U trenucima nakon nesreće, vodstvo Dinama iz Bukurešta pokazalo je odgovornost i transparentnost. Odmah su uspostavili kontakt s lokalnim vlastima i hitnim službama na terenu te su redovito obavještavali javnost o razvoju situacije. Njihovo prvo službeno priopćenje bilo je ispunjeno tugom, ali i brigom za sve pogođene. Potvrdili su identitet preminulog, detaljno objasnili stanje trenera Ropotana i ostalih igrača te iznijeli prve informacije o uzroku nesreće.

- Druga momčad kluba, koja se nalazi na pripremama u Câmpulungu, danas je sudjelovala u prometnoj nesreći na putu prema službenom treningu. Vozač minibusa izgubio je kontrolu nad upravljačem, sletio s ceste i udario u stablo. Prema informacijama kojima raspolažemo, vozač je navodno doživio srčani udar tijekom vožnje, što je dovelo do gubitka kontrole nad vozilom - stajalo je u objavi kluba.

Poseban dio priopćenja bio je posvećen preminulom članu stožera. "Gospodin Covaciu bio je važan član medicinskog osoblja Dinama, s dugogodišnjim radom u seniorskoj momčadi. Njegov doprinos klubu bio je izniman", naglasili su, izražavajući sućut koja je nadišla formalnost i pokazala dubinu gubitka. Vijest o tragediji brzo se proširila Rumunjskom, a poruke podrške i sućuti počele su stizati od suparničkih klubova, navijačkih skupina i cjelokupne nogometne zajednice, pokazujući da u trenucima ovakve boli sportsko rivalstvo nestaje, a ostaje samo ljudskost i solidarnost. Dinamo iz Bukurešta, klub bogate povijesti, sada se suočava s jednim od najmračnijih dana, danom kada je nogomet pao u drugi plan pred neizmjernom tugom.