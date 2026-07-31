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HUGO BROOS

Prvi puta ih odveo u nokaut fazu Svjetskog prvenstva: Sada odlazi u trenersku mirovinu

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - South Africa v Canada
DANIEL COLE/REUTERS
VL
Autor
Hina
31.07.2026.
u 19:29
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Južnoafrički nogometni savez navodno je ponudio Broosu produljenje ugovora do završetka Afričkog kupa nacija 2027., koji se održava u srpnju te godine, no on je umjesto toga odlučio okončati svoju profesionalnu trenersku karijeru

Južnoafrički izbornik Hugo Broos izjavio je da neće produljiti ugovor za tu dužnost na kada istekne, objavio je u petak Južnoafrički nogometni savez.

Belgijac Broos (74) vodio je reprezentaciju Južne Afrike (poznatu kao "Bafana Bafana") od svibnja 2021. te ih doveo do trećeg mjesta na Afričkom kupu nacija 2023. godine, kao i do plasmana u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva 2026., gdje su ispali u šesnaestini finala nakon poraza od Kanade.

Južnoafrički nogometni savez navodno je ponudio Broosu produljenje ugovora do završetka Afričkog kupa nacija 2027., koji se održava u srpnju te godine, no on je umjesto toga odlučio okončati svoju profesionalnu trenersku karijeru, baš kao što je i najavljivao prije početka Svjetskog prvenstva.

Broos je postao najstariji trener koji je ostvario pobjedu na svjetskom prvenstvu sa 74 godine i 75 dana, kada je njegova momčad svladala Južnu Koreju u posljednjoj utakmici skupine A.

Sljedeći izazov za reprezentaciju Južne Afrike početak je kvalifikacija za Afrički kup nacija 2027., koje kreću domaćom utakmicom protiv Gvineje krajem rujna.

Ključne riječi
SP 2026. Južna Afrika Hugo Broos

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