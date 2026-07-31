San o Europi ugasio se u moru: nogometašica se utopila na putu za španjolsku enklavu

Sportska zajednica u Tangeru i cijeli Maroko ostali su u šoku i nevjerici nakon vijesti o smrti Faten Ben Omar El Azizi, talentirane nogometašice kluba Moghreb Athlétic de Tanger (MAT). Njezino beživotno tijelo izvučeno je iz mora nakon što je, zajedno sa stotinama drugih očajnih pojedinaca, pokušala preplivati opasan morski put od marokanskog grada Fnideqa do Ceute, španjolskog teritorija koji mnogima predstavlja vrata u Europsku uniju. Faten nije bila samo još jedna brojka u sumornoj statistici migracija; bila je poznato lice, sportašica čija je karijera obećavala, a čiji je život prerano ugašen. Vijest o njezinoj smrti, koju je prvi prenio lokalni portal "Al Chamal 24", brzo se proširila društvenim mrežama, izazivajući lavinu tuge i sućuti. Njezini suigrači, prijatelji i sportski djelatnici opisali su je kao iznimno predanu sportašicu, poznatu po svojoj uzornoj disciplini, radnoj etici i dobrom karakteru. Tragedija je dodatno naglašena činjenicom da Faten potječe iz obitelji duboko ukorijenjene u lokalni nogomet; njezin rođak, Abdessamad El Azizi, poznati je bivši igrač klubova Ittihad Martil i Association Sportive de Martil.

Njezin očajnički pokušaj bio je dio golemog vala masovnih prelazaka koji su se dogodili tijekom nekoliko dana, pretvarajući obalu u poprište ljudske drame. Prema izvješćima, više od 800 ljudi pokušalo je istovremeno doplivati do Ceute, suočavajući se s opasnim morskim strujama, hladnom vodom i iscrpljenošću. Lokalne vlasti i mediji izvijestili su o kaotičnim scenama, gdje su marokanski i španjolski patrolni čamci pokušavali intervenirati u moru prepunom ljudi koji se bore za život. U takvim uvjetima, šanse za preživljavanje drastično opadaju. Smrt Faten Ben Omar El Azizi samo je jedna od mnogih zabilježenih tih dana. Grad Fnideq, iz kojeg je Faten krenula na svoj posljednji put, postao je žarište krize, mjesto gdje se neprestano slijevaju ljudi puni nade, ali često i nesvjesni smrtonosne opasnosti koja ih čeka u moru.

Reakcije na njezinu smrt preplavile su Maroko. Sportska obitelj u Tangeru, od njezina kluba do navijača, izrazila je duboku tugu. Na društvenim mrežama nizale su se poruke sućuti upućene njezinoj obitelji, a mnogi su isticali njezin pozitivan duh i predanost nogometu. Kolege sportaši, novinari i javne ličnosti odali su počast mladoj igračici, opisujući je kao simbol izgubljene generacije mladih ljudi koji u vlastitoj zemlji ne vide perspektivu.

Njezina priča nije samo statistika, već prikaz slomljenih snova jedne mlade žene koja je, unatoč sportskom talentu i prepoznatljivosti u svojoj zajednici, osjećala da je njezina budućnost negdje drugdje. Ta potraga za boljim životom, snom o europskoj budućnosti, odvela ju je u smrt. Njezin slučaj postavlja pitanje što tjera mlade ljude da napuste sve što poznaju i krenu na tako opasno putovanje.

Dok se političke rasprave nastavljaju, a granične kontrole pojačavaju, priča Faten Ben Omar El Azizi ostaje kao trajni podsjetnik na ono što se gubi u geopolitičkim igrama i birokratskim rješenjima. Njezina smrt nije bila neizbježna; ona je posljedica sustava koji mladim ljudima ne nudi dovoljno nade da ostanu i grade svoju budućnost u domovini. U danima dok se Maroko pripremao za proslavu Dana prijestolja, tijekom koje je kralj Mohammed VI. tradicionalno pomilovao zatvorenike i vodio ceremonije, vijest o njezinoj smrti bacila je sjenu na nacionalni ponos.

Tragedija mlade nogometašice postala je simbolom dubljih društvenih problema s kojima se Maroko suočava. Njezino ime pridružilo se dugom popisu onih koji su nestali u vodama Mediterana, postajući tihi svjedok kolektivnog neuspjeha da se stvore uvjeti u kojima mladi ljudi neće biti prisiljeni birati između beznađa i smrtonosnog rizika. Dok lopta na terenima u Tangeru nastavlja svoje kretanje, jedno mjesto u ekipi Moghreb Athlétic de Tanger ostat će zauvijek prazno, kao bolna uspomena na talentiranu nogometašicu čiji je posljednji sprint završio u hladnim vodama Gibraltarskog tjesnaca.