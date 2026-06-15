Jedan od junaka na SP-u odrastao je s Hrvatima, a i danas je omiljen u našoj zajednici

U prvom kolu Svjetskog prvenstva Australija je s 2:0 pobijedila Tursku, pogotke su postigli Nestory Irankunda u 27. i Connor Metcalfe u 75. minuti. Ljubitelje nogometa širom svijeta očarao je prvi gol Australije. Paul Okon-Engstler je u kontri s polovice Australije sjajnom dubinskom loptom našao Irankundu. On je u trku na lijevom krilu smirio loptu i u sprintu je gurnuo pored turskog stopera Meriha Demirala. Njemu su u pomoć došla još dva turska igrača, ali mladi krilni napadač Australije sve ih je prošao i desnicom zakucao loptu u mrežu te postao junak reprezentacije Australije.

Taj 20-godišnjak vezan je i za Hrvate u Australiji. Irankunda je kao klinac igrao za Northern Wolves i Parafield Gardens. Tada su ga primijetili skauti Adelaide Croatia Raidersa, tadašnjeg trećeligaša i kluba hrvatske zajednice u tom gradu, koji su 1952. osnovali hrvatski doseljenici. Irankunda je došao među Raiderse kao 12-godišnjak te tamo ostao dvije godine. U hrvatskom klubu primijetio ga je glavni skaut prvoligaša Adelaide Uniteda i tamo se nastavio Irankundin razvoj. Međutim, veze između njega i Croatia Raidersa ostale su jake. On je bio i ostao omiljen u klubu i hrvatskoj zajednici. Kroatizirali su ga tako da su ga od milja prozvali Crni Mate.

Croatia Raidersi s ponosom prate njegove uspjehe, napredak i uspjehe. Prije tri godine bez najave je došao u Hrvatski sportski centar, iz kluba su na društvenim mrežama objavili njegovu fotografiju s U-13 ženske ekipe.

Prije dvije godine Irankunda je ponovno otišao na drugi kraj svijeta. Bayern ga je kupio za 3,5 milijuna eura, čime je postao najskuplji igrač u povijesti australske lige.

Nakon što je bio na posudbi u Grasshopperu, prošle sezone prodan je za 3 milijuna eura u Watford, klub koji je sezonu u Championshipu završio na 16. mjestu. U 40 nastupa postigao je četiri pogotka i još je u pet asistirao. A dečko je karijeru počeo kao stoper, da bi sad bio apsolutni ofenzivac. Transfermarkt mu trenutačnu vrijednost procjenjuje na 8 milijuna eura.