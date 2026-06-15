Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO OD 18 H Španjolska kreće na SP-u, veliki je favorit protiv Zelenortskih Otoka
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Igrao za Croatia Raiderse

Jedan od junaka na SP-u odrastao je s Hrvatima, a i danas je omiljen u našoj zajednici

FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey
Foto: Lee Smith/REUTERS
1/5
Autor
Robert Junaci
15.06.2026.
u 17:01

U hrvatskom klubu Irankundu je primijetio glavni skaut Adelaide Uniteda i tamo se nastavio njegov razvoj

U prvom kolu Svjetskog prvenstva Australija je s 2:0 pobijedila Tursku, pogotke su postigli Nestory Irankunda u 27. i Connor Metcalfe u 75. minuti. Ljubitelje nogometa širom svijeta očarao je prvi gol Australije. Paul Okon-Engstler je u kontri s polovice Australije sjajnom dubinskom loptom našao Irankundu. On je u trku na lijevom krilu smirio loptu i u sprintu je gurnuo pored turskog stopera Meriha Demirala. Njemu su u pomoć došla još dva turska igrača, ali mladi krilni napadač Australije sve ih je prošao i desnicom zakucao loptu u mrežu te postao junak reprezentacije Australije.

Taj 20-godišnjak vezan je i za Hrvate u Australiji. Irankunda je kao klinac igrao za Northern Wolves i Parafield Gardens. Tada su ga primijetili skauti Adelaide Croatia Raidersa, tadašnjeg trećeligaša i kluba hrvatske zajednice u tom gradu, koji su 1952. osnovali hrvatski doseljenici. Irankunda je došao među Raiderse kao 12-godišnjak te tamo ostao dvije godine. U hrvatskom klubu primijetio ga je glavni skaut prvoligaša Adelaide Uniteda i tamo se nastavio Irankundin razvoj. Međutim, veze između njega i Croatia Raidersa ostale su jake. On je bio i ostao omiljen u klubu i hrvatskoj zajednici. Kroatizirali su ga tako da su ga od milja prozvali Crni Mate.

Croatia Raidersi s ponosom prate njegove uspjehe, napredak i uspjehe. Prije tri godine bez najave je došao u Hrvatski sportski centar, iz kluba su na društvenim mrežama objavili njegovu fotografiju s U-13 ženske ekipe.

Prije dvije godine Irankunda je ponovno otišao na drugi kraj svijeta. Bayern ga je kupio za 3,5 milijuna eura, čime je postao najskuplji igrač u povijesti australske lige.

Nakon što je bio na posudbi u Grasshopperu, prošle sezone prodan je za 3 milijuna eura u Watford, klub koji je sezonu u Championshipu završio na 16. mjestu. U 40 nastupa postigao je četiri pogotka i još je u pet asistirao. A dečko je karijeru počeo kao stoper, da bi sad bio apsolutni ofenzivac. Transfermarkt mu trenutačnu vrijednost procjenjuje na 8 milijuna eura.
Ključne riječi
Australija reprezentacija Nestory Irankunda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!